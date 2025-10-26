Mineiro deportado dos EUA desaparece depois de desembarcar em Minas

Família de Iago é de Montes Claros, no Norte de Minas, e pede por ajuda - (crédito: Reprodução)

O mineiro Iago Queiroz Costa, de 32 anos, está desaparecido desde que retornou dos Estados Unidos e desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins. Ele foi deportado e chegou no aeroporto na noite da última quarta-feira (22/10). Segundo relatos da família, que busca informações sobre o paradeiro desde então, o homem foi visto pela última vez na UPA de Vespasiano, na madrugada desde sábado (25/10).

Em conversa com o Estado de Minas, a tia de Iago, Virgínia Queiroz, contou que o sobrinho é de Montes Claros, no Norte de Minas, e morava em morava em Eatontown, no estado de New Jersey, há 7 anos. Segundo ela, ele era um jovem centrado, formado em TI e desejava viver uma experiência fora do Brasil.

Em agosto deste ano, a tia relatou que Iago foi preso e transferido para o ICE - Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos - onde passou por cinco centros de detenção até ser deportado. Virgínia relatou que o sobrinho tem transtornos psiquiátricos há cerca de dois anos, e já se internou três vezes.

A família acompanhava o paradeiro de Iago por meio do site do ICE. No entanto, a tia afirmou que na última quarta-feira (22/10), o nome dele sumiu do sistema, o que demonstrava que ele havia sido deportado.

Posteriormente, os familiares conseguiram confirmar que Iago foi levado junto com o grupo de deportados ao Hotel Ibis Style de Confins, com o apoio do programa de acolhimento do Governo Federal. "Mas disseram que todo mundo já havia saído de lá na sexta (24/10). Começamos uma busca para saber onde ele está, já que não chegou em Montes Claros. Foi uma angústia terrível, de madrugada para tentar achá-lo e conseguir alguma informação. Acionamos bombeiros e IML para tentar encontrar", alegou Virgínia.

Em novo contato com o Hotel Ibis, foi informado que Iago havia sido levado para a Unidade de Pronto Atendimento em Vespasiano, na Grande BH. "A assistente social falou que ele estava na UPA e fugiu na madrugada deste sábado (25/10). Ela informou para a equipe que não poderia deixá-lo sozinho e que ele precisava de supervisão. Também registraram um boletim de ocorrência", disse a tia.

Virgínia Queiroz pede ajuda para encontrar o sobrinho, visto pela última vez na região de Vespasiano. Segundo informações passadas, Iago está com cabelos compridos, na altura dos ombros, barba cheia e longa.