Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (25/10), seis loterias: os concursos 2932 da Mega-Sena; o 6862 da Quina; o 3522 da Lotofácil; 297 da +Milionária; o 2312 da Timemania e o 1133 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01-08-10-37-40-45. Os trevos sorteados foram: 2-6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 200 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04-08-10-12-20-21-26. O mês da sorte é 04, abril.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 96 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04-13-25-36-40-53.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 17 milhões, teve os seguintes números sorteados: 11-39-51-62-68.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 39 milhões apresentou o seguinte resultado: 05-06-10-21-59-65-74. O time do coração é o 18, Brasil (RS).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-07-08-10-11-12-14-15-17-20-22-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra: