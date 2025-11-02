Genial/Quaest: 64% dos moradores do Rio aprovam operação no Complexo do Alemão

Um morador local passa por um carro incendiado durante um bloqueio na Operação Contenção, na favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025 - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP )

Pesquisa da Genial/Quaest aponta que 64% dos moradores do Estado do Rio de Janeiro aprovam a operação policial realizada nos complexos do Alemão na última semana. A incursão acabou com ao menos 121 mortos, sendo a mais letal da história fluminense. Foram 27% os que desaprovaram a operação.

A taxa de aprovação foi maior entre homens (79%). Entre mulheres, 51% disseram ser favoráveis. Entre os homens, 17% desaprovaram. Já entre as mulheres, o índice de desaprovação ficou em 36%.

Em relação à faixa etária, a que mais aprovou a operação foi a de 31 a 50 anos, com 68% de apoio. Jovens entre 16 e 30 anos registraram 65% de aprovação, enquanto entre os entrevistados com mais de 51 anos, o índice foi de 58%. A maior desaprovação ficou entre pessoas com mais de 51 anos, com 29% de insatisfeitos.

A pesquisa também fez o recorte do posicionamento político dos entrevistados. Entre os que se identificam como bolsonaristas, o apoio foi quase unânime (93%). Já entre os que se consideram de direita não bolsonarista, o índice foi de 92%. Por outro lado, entre os que se consideram lulistas, apenas 35% aprovaram a operação, enquanto 59% desaprovaram.

A rejeição foi maior entre os entrevistados que se identificam como esquerda não lulista, com apenas 27% de aprovação e 70% de desaprovação. O grupo que se classifica como independente apresentou 61% de aprovação e 24% de desaprovação.

A operação policial foi considerada um sucesso por 58% da população do estado. Já 32% disseram que a ação foi um fracasso. O diretor da Quaest Felipe Nunes, destaca que 50% dos moradores do Estado defendem que a polícia militar deve abordar um criminoso para tentar prender sem atirar, enquanto 45% defendem que os policiais já cheguem atirando.

Além disso, 73% dos entrevistados acreditam que a polícia deve realizar ações semelhantes em outras áreas. Entre os homens, o apoio chega a 85%, enquanto entre as mulheres é de 62%. A cidade do Rio de Janeiro vive uma situação de guerra para 87% dos fluminenses.

A pesquisa foi feita entre 30 e 31 de outubro, via entrevistas domiciliares presenciais. Ao todo, foram ouvidas 1,5 mil pessoas de diferentes regiões do estado. A margem de erro é de três pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.