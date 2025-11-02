52% da população se sente menos segura após operação no Rio contra facção

O levantamento também aponta que 50% dos moradores do Rio defendem que a Polícia Militar deve abordar um criminoso para tentar prender sem atirar, enquanto 45% defendem que a PM já chegue atirando. Além disso, 87% afirmaram que a cidade do Rio de Janeiro vive uma situação de guerra.

Para 62% dos moradores do estado a PM do Rio não tem capacidade de combater o crime organizado sozinha, enquanto 36% defendem que sim. "O carioca acredita que vive uma guerra, mas não tem certeza que sua PM pode defendê-lo apropriadamente", diz Felipe Nunes, diretor da Quaest.

Apesar da sensação de medo entre a população, a aprovação do governador Claudio Castro (PL): em agosto, era aprovado por 43% dos moradores do estado; depois da operação policial, passou a ser aprovado por 53%.

"A melhora na aprovação do governador aconteceu porque a maioria dos cariocas acreditam que a operação foi autorizada para combater o crime organizado (54%), não como uma ação para ganhar popularidade. Se fosse em período eleitoral, as percepções poderiam ser diferentes", citou Felipe Nunes.

Aprovação do governo federal

A pesquisa revelou, ainda, que 53% dos moradores do estado avaliam que o governo federal não tem ajudado os estados no combate às organizações criminosas e para 24% tem ajudado pouco.

Além disso, segundo a pesquisa, a população do Rio não avalia bem o trabalho do governo Lula na segurança pública: 18% de positivo e 60% de negativo.

Na Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28/10), mais de 100 pessoas foram presas e 121, incluindo quatro policiais, foram mortos. A operação foi considerada a mais letal da história do país.