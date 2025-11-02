Homem morre após ventos derrubarem estrutura de festa universitária em SP

Uma festa universitária terminou em tragédia na madrugada deste domingo (2/11), em Regente Feijó, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu no Aeropark Clube de Voo Desportivo, durante uma comemoração de formatura de estudantes de medicina. A tenda metálica montada para o evento desabou durante uma forte tempestade, deixando um homem morto e 58 pessoas feridas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os ventos chegaram a 95 km/h, o suficiente para derrubar toda a estrutura.

Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil de Regente Feijó e Presidente Prudente foram mobilizadas durante a madrugada para socorrer as vítimas. O número de feridos, inicialmente estimado em 40, subiu ao longo da manhã.

A vítima foi identificada como Marcelo Giglio de Souza, empresário de 47 anos e morador de Pirapozinho. Ele foi atingido por um galho de árvore e sofreu traumatismo craniano. Três pessoas seguem internadas, e as demais receberam atendimento médico e já foram liberadas.

De acordo com o Hospital Regional de Presidente Prudente, a equipe médica recebeu 14 feridos, sendo um deles o homem que morreu pouco depois de dar entrada na unidade. Outros três pacientes foram encaminhados ao Hospital da Unimed, e os demais tiveram alta nas primeiras horas do dia. Já a Santa Casa de Presidente Prudente, registrou o atendimento de 21 pessoas,duas permanecem internadas em estado estável.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do desabamento e requisitou a presença do Instituto de Criminalística. O caso está sendo apurado como homicídio culposo e lesões corporais culposas. Em nota, o Aeropark esclareceu que apenas alugou o espaço para os organizadores e que as estruturas fixas do clube não sofreram danos, apenas as provisórias montadas pela produtora responsável.

A Comissão de Formatura da Faculdade de Medicina e a empresa Euphoria, contratada para realizar o evento, lamentaram o ocorrido e afirmaram que o desabamento foi provocado por “uma tempestade inesperada acompanhada de ventos intensos”. Ambas disseram estar prestando apoio às vítimas e suas famílias.

Segundo a Defesa Civil estadual, uma frente fria avançou pelo estado provocando chuvas e ventos fortes em diversas regiões. Cidades próximas também registraram quedas de árvores, destelhamentos e bloqueios em rodovias, mas sem novos feridos. As equipes locais seguem atuando para reparar os estragos.

