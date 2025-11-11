Motorista de ônibus tenta matar guarda municipal a facadas em BH

Guarda Municipal foi esfaqueado por motorista de ônibus na Grande BH depois de discussão no trânsito - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Um motorista de ônibus de 40 anos foi preso em flagrante depois de tentar matar a facadas um guarda municipal, de 42 anos, nessa segunda-feira (10/11), no Bairro Palmares, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da Guarda Municipal de Sabará, onde a vítima atua, o agente levou cinco facadas e foi socorrido para o Hospital Unimed Betim, onde segue internado.

A confusão teria começado depois de uma discussão de trânsito. O ônibus da linha metropolitana 1270 (Regina/BH) teria fechado o carro do guarda na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A perseguição terminou na garagem da empresa, no fim da Rua Eliete, já em Ibirité, onde ocorreu o crime.

Os dois homens teriam discutidos intensamente, até que o motorista pegou uma faca e correu atrás do guarda, que tentou fugir. Um outro motorista teria colocado o pé na frente da vítima, fazendo com que ela caísse, momento em que o agressor a alcançou e desferiu os golpes.

O motorista foi contido e preso. A Prefeitura de Sabará foi procurada pela reportagem, que aguarda atualização sobre o estado de saúde do guarda municipal.

