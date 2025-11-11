PF mira tráfico internacional de remédios e prende suspeito nos EUA

Na manhã desta terça-feira (11/11), a Polícia Federal deflagrou a “Operação Tarja Preta” com o objetivo de desarticular um esquema de exportação ilegal de medicamentos sujeitos a controle especial para os Estados Unidos. O líder do esquema foi preso em Orlando.
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em residências e estabelecimentos comerciais no município de Rio das Ostras (RJ), envolvendo quatro pessoas físicas e duas jurídicas ligadas à organização. A prisão do líder do esquema em Orlando, na Flórida (EUA), ocorreu em cooperação com autoridades americanas, e será deportado ao Brasil após os trâmites legais.
As investigações, iniciadas em 2023, revelaram uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre farmácias fornecedoras, intermediários e receptadores. Esse grupo realizava remessas internacionais de fármacos psicotrópicos sem prescrição médica, em desacordo com as normas sanitárias brasileiras e norte-americanas.
Foram identificados envios interceptados pela PF e pela U.S. Customs and Border Protection (CBP), com apoio da Drug Enforcement Administration (DEA). Entre os medicamentos estavam substâncias como zolpidem, alprazolam, clonazepam, pregabalina e metilfenidato (Ritalina), todas classificadas pela Portaria SVS/MS nº 344/98 como psicotrópicas ou entorpecentes.
A investigação também apontou dezenas de movimentações financeiras atípicas e transferências bancárias que indicam forte indício de lavagem de dinheiro e financiamento da atividade ilícita.
A operação contou com o apoio dos Correios, e os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de drogas, além de outras infrações que sejam descobertas no decurso da investigação.
