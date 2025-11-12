Justiça de Goiás reconhece, pela primeira vez, união estável de trisal

Decisão aponta que o trisal afirma manter convivência pública, contínua e duradoura, com o propósito de constituir uma família - (crédito: Reprodução Instagram)

A Justiça de Jataí, em Goiás, reconheceu a união estável de um trisal formado por três rapazes. A decisão judicial, publicada na sexta-feira (7), foi tomada após cinco anos que Túlio Adriano Marques, Wellington Ferreira da Costa e Lucas Santana Delgado passaram a viver juntos.

A juíza Sabrina Rampazzo de Oliveira, do 6º Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de Jataí, foi a responsável por proferir a decisão. Ela destaca que as partes afirmam manter convivência pública, contínua e duradoura, com o propósito de constituir uma família.

O trisal se iniciou em 2019, quando Túlio e Wellington (que estavam juntos desde 2014) iniciaram um relacionamento com Lucas. O pedido de união estável foi protocolado pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal de Jataí (NPJ-UFJ).

A magistrada aponta que os três “manifestaram livremente o desejo de que o vínculo seja reconhecido judicialmente, sob o regime da comunhão parcial de bens”. Os efeitos jurídicos e legais passam a valar desde o início da relação.

A decisão é inédita em Goiás. A união estável em relacionamento poliamoroso não é reconhecida no Brasil, mas o trisal que deseja ter a convivência reconhecida pode procurar o Judiciário.