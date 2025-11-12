Carreta com bomba fica atravessada em pista de SP; há suspeita de sequestro

Na manhã desta quarta-feira (12/11), um motorista de carreta deixou o veículo atravessado na avenida e parou o transito na Rodoanel Mário Covas (SP-021), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele tinha um artefato explosivo instalado dentro da cabine. O motorista fala em assalto seguido de sequestro, já a Polícia Militar afirma que o homem está em surto psíquico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o motorista teria acionado o centro de controle da rodovia com a informação de que era vítima de sequestro e que havia explosivos na carreta. Por conta disso, foi determinada a interdição total das pistas no trecho, como medida preventiva para garantir a segurança dos usuários e das equipes de atendimento. A via está completamente interditada no sentido da Rodovia Presidente Dutra e já são 20 km de congestionamento no local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em função da gravidade, equipes do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar, o esquadrão antibombas e o helicóptero Águia foram acionados e já estão no local.

Ainda não há informações sobre suspeitos ou sobre o desfecho da ocorrência. "O local foi devidamente sinalizado e isolado pelo Policiamento Rodoviário, e a ocorrência permanece em andamento. A orientação aos motoristas é evitar o local e utilizar vias alternativas", diz a Secretaria de Segurança Pública.

Matéria em atualização*