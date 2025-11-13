Incêndio em hospital obriga retirada de bebês em incubadoras

O Hospital César Cals fica no centro da cidade de Fortaleza, capital do Ceará - (crédito: Reprodução / Governo do Estado Ceará)

O Hospital César Cals, em Fortaleza, capital do Ceará, foi atingido nesta quinta-feira (13/11) por um incêndio de grandes proporções. Segundo informações da Secretaria da Saúde do estado, ninguém ficou ferido, e nenhuma área assistencial foi atingida pelas chamas. Por volta de 11h15, o fogo foi controlado.

Segundo informações do portal g1, três bebês foram retirados do hospital em leitos e incubadoras. Em seguida, foram colocados de forma provisória em lojas dentro de um shopping popular, nas proximidades do hospital. Por lá ficaram até a chegada de ambulâncias. Quando as chamas foram controladas, os pequenos, além de demais pacientes, voltaram para as dependências do César Cals.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) informou que o incêndio foi registrado na subestação de energia do hospital. Além disso, relata que " equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), às 10h50". Foi constatado que as chamas se concentravam subestação de energia interna do hospital.

Veja a nota da SSPDS/CE, na íntegra:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) informa que equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), às 10h50 desta quinta-feira (13), para atender a uma ocorrência de incêndio no Hospital Geral Dr. César Cals, localizado no bairro Centro, na Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. Até o momento, não há registro de vítimas.

Duas guarnições do CBMCE foram encaminhadas. Ao chegarem ao local, os bombeiros militares identificaram que as chamas se concentravam na subestação de energia interna do hospital. Como medida imediata de segurança, o fornecimento de energia e gás foi interrompido, permitindo que as equipes avançassem para o combate direto ao foco de incêndio.

A atuação rápida das equipes conteve a propagação das chamas às 11h15. No momento, as equipes permanecem no local, realizando o trabalho de rescaldo e verificação de possíveis pontos de reignição."

