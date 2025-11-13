Coincidência? Irmão Cravinhos sofre acidente perto do local do crime

Cristian Cravinhos foi socorrido com ferimentos e elogiou a conduta dos policiais após o susto - (crédito: Reprodução / Instagram )

Condenado por envolvimento no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, Cristian Cravinhos se envolveu numa colisão de moto nesta quarta-feira (12/11), no bairro Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. O impacto ocorreu no cruzamento da Rua Dr. Jesuíno Maciel com a Rua Cristóvão Pereira. A localização do acidente chamou atenção por ficar aproximadamente a 1,5km da antiga residência da família Von Richthofen, onde ocorreu o crime.

Cristian conduzia a moto quando um carro dirigido por um rapaz de 22 anos atravessou a preferencial e colidiu com ele no cruzamento. Apesar do impacto, o motorista não apresentou ferimentos graves. O motociclista foi socorrido após sofrer cortes no rosto e na cabeça, levando 15 pontos no total. Recuperando-se dos ferimentos, ele teme que o incidente coloque em risco sua liberdade no regime aberto.

O ex-detento revelou a Ulisses Campbell — jornalista autor dos livros que inspirou a série Tremembé — ter se assustado com a chegada de uma patrulha da Polícia Militar. Cristian temeu que qualquer mal-entendido pudesse levá-lo de volta à prisão. “Já passei por isso e sei que qualquer coisa errada pode me mandar de volta pra cadeia”, disse, lembrando a detenção em 2018 por tentativa de suborno durante uma abordagem policial.

Apesar da tensão, elogiou a conduta dos agentes e ironizou: “Os policiais foram educados e corretos. Nem parecia que eu estava no Brasil.”

Cristian relatou que ainda sente dores intensas e precisou de medicação mais forte após o atendimento médico. “Não tive tempo nem de frear. O farol esquerdo do carro entrou na minha cara”, descreveu ao jornal O Globo.