InícioBrasil
CASO VON RICHTHOFEN

Coincidência? Irmão Cravinhos sofre acidente perto do local do crime

Condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, ele se envolveu em uma colisão de moto, levou 15 pontos no rosto e relatou medo de ter a liberdade revogada após a chegada da PM

Cristian Cravinhos foi socorrido com ferimentos e elogiou a conduta dos policiais após o susto - (crédito: Reprodução / Instagram )
Cristian Cravinhos foi socorrido com ferimentos e elogiou a conduta dos policiais após o susto - (crédito: Reprodução / Instagram )

Condenado por envolvimento no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, Cristian Cravinhos se envolveu numa colisão de moto nesta quarta-feira (12/11), no bairro Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. O impacto ocorreu no cruzamento da Rua Dr. Jesuíno Maciel com a Rua Cristóvão Pereira. A localização do acidente chamou atenção por ficar aproximadamente a 1,5km da antiga residência da família Von Richthofen, onde ocorreu o crime. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Cristian conduzia a moto quando um carro dirigido por um rapaz de 22 anos atravessou a preferencial e colidiu com ele no cruzamento. Apesar do impacto, o motorista  não apresentou ferimentos graves. O motociclista foi socorrido após sofrer cortes no rosto e na cabeça, levando 15 pontos no total. Recuperando-se dos ferimentos, ele teme que o incidente coloque em risco sua liberdade no regime aberto.

O ex-detento revelou a Ulisses Campbell — jornalista autor dos livros que inspirou a série Tremembé — ter se assustado com a chegada de uma patrulha da Polícia Militar. Cristian temeu que qualquer mal-entendido pudesse levá-lo de volta à prisão. “Já passei por isso e sei que qualquer coisa errada pode me mandar de volta pra cadeia”, disse, lembrando a detenção em 2018 por tentativa de suborno durante uma abordagem policial.

Apesar da tensão, elogiou a conduta dos agentes e ironizou: “Os policiais foram educados e corretos. Nem parecia que eu estava no Brasil.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cristian relatou que ainda sente dores intensas e precisou de medicação mais forte após o atendimento médico. “Não tive tempo nem de frear. O farol esquerdo do carro entrou na minha cara”, descreveu ao jornal O Globo.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 13/11/2025 12:13
SIGA
x