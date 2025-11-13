Em Belém, Sonia Guajajara defende forte presença indígena na COP30

"Proteger a floresta não é somente proteger as árvores, mas é conhecer quem vive aqui e quem protege", disse Guajajara - (crédito: DANIEL HIROSHI/EBC)

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, destacou a ampla presença indígena na 30ª Conferência do Clima (COP30), que reúne representantes de todo o mundo. Segundo ela, 900 indígenas de todo o mundo estão credenciados para o evento, sendo 360 brasileiros na Zona Azul, mais 3,4 mil participantes confirmados na Aldeia COP. Guajajara ressaltou que a participação não é apenas simbólica, mas representa a inclusão efetiva das pautas indígenas nas discussões globais.

“Esta COP não é somente uma presença física. Também estamos conseguindo trazer a pauta indígena para o centro do debate global”, afirmou durante o programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em Belém, nesta quinta-feira (13/11).

A titular da pasta dos Povos Indígenas também defendeu uma visão mais ampla sobre a proteção da Amazônia, lembrando que preservar a floresta significa reconhecer e proteger os povos que vivem nela. “Proteger a floresta não é somente proteger as árvores, mas é conhecer quem vive aqui e quem protege”, disse.

Entre as principais prioridades, Guajajara citou a demarcação e a desintrusão de terras indígenas, com o objetivo de transformar ações pontuais em uma política permanente de Estado. Ela destacou que o governo mantém a Força Nacional em territórios com maior índice de conflito, como o Mato Grosso do Sul, e trabalha para mudar o histórico de violência contra povos originários.

A ministra também citou o projeto de criação de uma Universidade Indígena, que deve ser lançada ainda neste ano, em parceria com instituições de ensino superior. Segundo ela, a iniciativa nasceu das próprias lideranças indígenas e busca consolidar a troca de saberes dentro dos territórios.

Guajajara afirmou ainda que o ministério mantém diálogo constante para atualizar os livros didáticos, de modo que representem a realidade atual. “os livros didáticos sempre tratam dos povos indígenas como povos do passado, e sempre houve essa narrativa de que os índios viviam, moravam, usavam, nadavam, parecendo que a gente não está mais aqui.”

No âmbito da COP30, Sonia reforçou que os territórios e modos de vida indígenas têm papel central no enfrentamento à crise climática. “É mais do que oportuno trazer os territórios indígenas, o modo de vida dos povos indígenas, como um papel fundamental para enfrentar essa crise”, concluiu.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro