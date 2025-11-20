Três homens são mortos a tiros em bar da Baixada Fluminense

Tiroteio deixa três homens mortos na Baixada Santista, no Rio de Janeiro. Polícia Investiga - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Três homens foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (20/11) em um bar localizado na Estrada de Adrianópolis, no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. De acordo com informações iniciais, policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados após moradores relatarem disparos na região. Quando chegaram ao local, as equipes encontraram as vítimas baleadas e já sem vida.

Testemunhas relataram que o bar estava cheio no momento do ataque, por causa da véspera de feriado, e que houve correria após os tiros. Um vídeo feito por um frequentador mostra o momento em que as pessoas se jogam no chão para tentar se proteger.

A área foi isolada, e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu as investigações. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou a dinâmica do crime, a motivação, a autoria ou a identificação das vítimas. Também não há confirmação sobre possíveis feridos além dos três mortos.