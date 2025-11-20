InícioBrasil
Meio ambiente

Turquia sediará COP31 e Austrália comandará negociações climáticas

Acordo costurado em Belém do Pará encerra disputa de anos entre países e divide funções entre Turquia e Austrália na cúpula do clima de 2026

A conferência do ano que vem será realizada em Antalya, na Turquia, com a promessa de uma cúpula voltada à construção de pontes entre países ricos e pobres - (crédito: vicky hall-newman/Unsplash)
A conferência do ano que vem será realizada em Antalya, na Turquia, com a promessa de uma cúpula voltada à construção de pontes entre países ricos e pobres - (crédito: vicky hall-newman/Unsplash)

A Turquia vai receber a COP31 no próximo ano, enquanto a Austrália assumirá a condução das negociações entre os governos, um arranjo que coloca fim ao impasse que se arrastava desde 2022. O entendimento, foi revelado nesta quinta-feira (20/11) pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, está sendo finalizado durante as conversas da COP30, em Belém do Pará.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Conseguimos uma grande vitória tanto para a Austrália quanto para a Turquia”, afirmou Albanese, em entrevista à rádio Australian Broadcasting Corp.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A decisão encerra a disputa direta entre os dois países, que se recusavam a retirar suas candidaturas. A Austrália defendia uma “COP do Pacífico”, organizada em parceria com pequenos Estados insulares e focada na vulnerabilidade dessas nações ao avanço do nível do mar. O governo australiano afirmou ter investido 7 milhões de dólares australianos nos preparativos. 

Do outro lado, a Turquia apresentou sua proposta destacando seu papel como economia emergente e prometendo uma cúpula voltada à construção de pontes entre países ricos e pobres. A conferência será realizada em Antalya, com a promessa de uma abordagem mais ampla e global.

Pelo acordo, a Turquia presidirá oficialmente a COP31, enquanto a Austrália liderará o processo de negociação. Também está prevista a realização de um encontro pré-COP no Pacífico, reforçando o peso político da região no debate climático.

Em Belém, o ministro australiano das Mudanças Climáticas e Energia, Chris Bowen, ponderou que as tratativas continuam. “Ainda há um longo caminho nessas discussões”, disse ele a jornalistas, ressaltando que o arranjo atende aos objetivos do país.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 20/11/2025 11:58
SIGA
x