Turquia sediará COP31 e Austrália comandará negociações climáticas

A Turquia vai receber a COP31 no próximo ano, enquanto a Austrália assumirá a condução das negociações entre os governos, um arranjo que coloca fim ao impasse que se arrastava desde 2022. O entendimento, foi revelado nesta quinta-feira (20/11) pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, está sendo finalizado durante as conversas da COP30, em Belém do Pará.



“Conseguimos uma grande vitória tanto para a Austrália quanto para a Turquia”, afirmou Albanese, em entrevista à rádio Australian Broadcasting Corp.

A decisão encerra a disputa direta entre os dois países, que se recusavam a retirar suas candidaturas. A Austrália defendia uma “COP do Pacífico”, organizada em parceria com pequenos Estados insulares e focada na vulnerabilidade dessas nações ao avanço do nível do mar. O governo australiano afirmou ter investido 7 milhões de dólares australianos nos preparativos.

Do outro lado, a Turquia apresentou sua proposta destacando seu papel como economia emergente e prometendo uma cúpula voltada à construção de pontes entre países ricos e pobres. A conferência será realizada em Antalya, com a promessa de uma abordagem mais ampla e global.

Pelo acordo, a Turquia presidirá oficialmente a COP31, enquanto a Austrália liderará o processo de negociação. Também está prevista a realização de um encontro pré-COP no Pacífico, reforçando o peso político da região no debate climático.

Em Belém, o ministro australiano das Mudanças Climáticas e Energia, Chris Bowen, ponderou que as tratativas continuam. “Ainda há um longo caminho nessas discussões”, disse ele a jornalistas, ressaltando que o arranjo atende aos objetivos do país.

