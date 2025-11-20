Zona Azul da COP30 reabre mas área onde o fogo ocorreu permanece isolada

O pavilhão foi esvaziado para passar por vistoria técnica com o objetivo de apurar a causa do incidente - (crédito: AFP)

O pavilhão da Zona Azul da 30ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em Belém (PA), foi reaberto nesta quinta-feira (20/11), por volta das 20h40. À tarde, um incêndio fez com que 21 pessoas recebessem atendimento médico, apesar de ninguém ficar ferido gravemente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com nota oficial do Governo Federal, o espaço foi inspecionado e considerado seguro pelo Corpo de Bombeiros, que liberou a circulação de pessoas no local. No entanto, a área afetada pelo incidente ficará isolada até a conclusão da conferência. O governo informou ainda que está acompanhando as vítimas que inalaram fumaça durante o incidente. “Não haverá atividades plenárias na noite de hoje. As sessões plenárias de amanhã serão abertas às Partes, Observadores e Imprensa, além de transmitidas online”, diz a nota.

O fogo se iniciou por volta das 14h, próximo a um dos ambientes de debates, e pôde ser visto nas imagens de uma transmissão ao vivo. Segundo o Governo Federal e a ONU, o incêndio foi controlado pelas equipes de segurança e pelo Corpo de Bombeiros em aproximadamente seis minutos. O pavilhão foi esvaziado para passar por uma vistoria técnica, que deve apurar a causa do incidente.

O Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS), responsável pelo monitoramento e organização da assistência durante a COP30, informou que um total de 21 pessoas recebeu atendimento, sendo 19 por inalação de fumaça e duas por crise de ansiedade após o ocorrido. O centro afirmou ainda que não houve registro de feridos por queimaduras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular