Incêndio atinge pavilhão da COP30 e causa correria na Zona Azul; veja vídeos

Um incêndio atingiu, nesta quinta-feira (20/11), um dos pavilhões onde ocorre a Conferência do Clima, a COP30, em Belém. Pessoas que estavam no local foram retiradas por ordem da segurança. Os primeiros relatos de fogo aconteceram no início da tarde, por volta das 14h. As labaredas foram controladas pelas equipes de segurança e, segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, não há feridos.

Em entrevista à Globo, o governador Helder Barbalho afirmou que as equipes trabalham com duas hipóteses para o incidente ocorrido nesta quinta-feira (20) na COP30: falha em um gerador ou um curto-circuito em um stand. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram a informação.