Incêndio atinge pavilhão da COP30 e causa correria na Zona Azul; veja vídeos

As chamas atingem a área chamada de Pavilhão dos Países

Fogo atinge pavilhão da COP30 - (crédito: Arshreet Singh/Carbon Pulse/Material cedido ao Correio)
Um incêndio atingiu, nesta quinta-feira (20/11), um dos pavilhões onde ocorre a Conferência do Clima, a COP30, em Belém. Pessoas que estavam no local foram retiradas por ordem da segurança. Os primeiros relatos de fogo aconteceram no início da tarde, por volta das 14h. As labaredas foram controladas pelas equipes de segurança e, segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, não há feridos.

Em entrevista à Globo, o governador Helder Barbalho afirmou que as equipes trabalham com duas hipóteses para o incidente ocorrido nesta quinta-feira (20) na COP30: falha em um gerador ou um curto-circuito em um stand. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram a informação.

As chamas atingiram a zona azul, na área chamada de Pavilhão dos Países. A energia elétrica precisou ser cortada.

A zona azul é o espaço onde se reúnem os negociadores e ministros. Celso Sabino, ministro do turismo, estava na Blue Zone e saiu às pressas. Ele afirmou que as equipes de segurança estavam tomando as medidas necessárias para controlar as chamas e aconselhou que a imprensa se retirasse do local. 

JA
JA

Jéssica Andrade

Por Jéssica Andrade
postado em 20/11/2025 14:23 / atualizado em 20/11/2025 15:12
