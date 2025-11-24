Ciclone extratropical deixa rastro de destruição em Santa Catarina

Fortes chuvas atingem Santa Catarina desde sábado (22/11), deixando pelo menos 32 municípios alagados. Em Luiz Alves, no Vale do Itajaí, o acumulado chegou a 181,6 milímetros nesta segunda (24), segundo a Defesa Civil de Santa Catarina.
O fim de semana foi marcado por temporais de granizo, chuvas intensas e fortes ventos em algumas regiões do estado. O litoral norte de Santa Catarina é o mais afetado até o momento, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
Na manhã desta segunda, o Porto de Itajaí chegou a ser temporariamente fechado pela Marinha devido a fortes ventos. No fim da tarde, manobras marítimas voltaram a ser retomadas no canal de acesso ao Porto.
“Com a liberação da autoridade marítima, as operações serão retomadas de forma gradual, conforme programação dos terminais e condições de maré e vento”, diz a nota publicada pela superintendência do Porto.
O período de instabilidade na região Sul é motivado por um ciclone extratropical entre o litoral do Paraná e a região Sudeste. Segundo a Defesa Civil, as chuvas devem perder força ainda nesta segunda-feira (24).
O instituto MetSul alerta que as chuvas devem chegar em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais na terça-feira (25), à medida que o ciclone perca a força.
Em alguns pontos do Vale do Itajaí, o nível da água chegou até o telhado das casas. Aulas foram canceladas pela Prefeitura e o atendimento na Unidade Básica de Saúde do bairro de Canoas também foi paralisado.
Os bairros Braço Miguel, Alto Canoas, Baixo Canoas, Braço Elza, Serafim, Vila do Salto e Arataca também foram afetados. A Defesa Civil aponta 133 desalojados e 15 desabrigados.
Em Guarapuava, região central do Paraná, pedras de granizo causaram estragos no domingo (23). Já em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, o temporal com granizo deixou 150 feridos e afetou mais de 25 mil moradores.