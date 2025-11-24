Ciclone extratropical deixa rastro de destruição em Santa Catarina

Litoral norte de SC é o mais afetado até o momento, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos - (crédito: Reprodução @sputnik_brasil)

Fortes chuvas atingem Santa Catarina desde sábado (22/11), deixando pelo menos 32 municípios alagados. Em Luiz Alves, no Vale do Itajaí, o acumulado chegou a 181,6 milímetros nesta segunda (24), segundo a Defesa Civil de Santa Catarina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O fim de semana foi marcado por temporais de granizo, chuvas intensas e fortes ventos em algumas regiões do estado. O litoral norte de Santa Catarina é o mais afetado até o momento, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Leia também: Sem consenso sobre fósseis no acordo final da COP30



Na manhã desta segunda, o Porto de Itajaí chegou a ser temporariamente fechado pela Marinha devido a fortes ventos. No fim da tarde, manobras marítimas voltaram a ser retomadas no canal de acesso ao Porto.

“Com a liberação da autoridade marítima, as operações serão retomadas de forma gradual, conforme programação dos terminais e condições de maré e vento”, diz a nota publicada pela superintendência do Porto.

O período de instabilidade na região Sul é motivado por um ciclone extratropical entre o litoral do Paraná e a região Sudeste. Segundo a Defesa Civil, as chuvas devem perder força ainda nesta segunda-feira (24).

O instituto MetSul alerta que as chuvas devem chegar em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais na terça-feira (25), à medida que o ciclone perca a força.

Em alguns pontos do Vale do Itajaí, o nível da água chegou até o telhado das casas. Aulas foram canceladas pela Prefeitura e o atendimento na Unidade Básica de Saúde do bairro de Canoas também foi paralisado.

Os bairros Braço Miguel, Alto Canoas, Baixo Canoas, Braço Elza, Serafim, Vila do Salto e Arataca também foram afetados. A Defesa Civil aponta 133 desalojados e 15 desabrigados.

Leia também: Presidente da ANS quer restringir cancelamento de planos de idosos



Em Guarapuava, região central do Paraná, pedras de granizo causaram estragos no domingo (23). Já em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, o temporal com granizo deixou 150 feridos e afetou mais de 25 mil moradores.