Saúde investe R$ 15 bi para alavancar produção nacional para o SUS

Padilha também assinou o termo de autorização de R$ 3,2 bilhões para a aquisição de 84.604 novos equipamentos para ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias no SUS - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (14/11) o investimento de R$ 15 bilhões no setor industrial do país para ampliar a produção nacional de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e aumentar a oferta de medicamentos e vacinas para a população.

O investimento histórico, assinado pelo ministro Alexandre Padilha, totalizará 31 novas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), envolvendo instituições públicas e privadas para a transferência de tecnologia ao país, produzindo 28 produtos brasileiros.

Serão destinados mais de R$ 5,5 bilhões anuais para a aquisição de novos medicamentos e vacinas para o SUS. O valor representa mais de 15% do orçamento federal para a compra de insumos.

Padilha também assinou o termo de autorização de R$ 3,2 bilhões para a aquisição de 84.604 novos equipamentos para ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias no SUS por meio do programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa visa ampliar o domínio do Brasil sobre novas tecnologias e a autonomia na saúde pública.

Combate ao câncer

A seleção de novos projetos de PDP não ocorria desde 2017, sendo retomada pelo atual governo com o recebimento recorde de 147 novos projetos no chamamento público. Entre os aprovados, dez são medicamentos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, leucemia, colorretal, pulmão, renal e epitelial de ovário.

Os projetos foram escolhidos por ampliarem os serviços oncológicos, promovendo a assistência integral e com mais qualidade no SUS, como o financiamento de 100% dos medicamentos para a doença pelo governo federal e o custeio de transporte, alimentação e hospedagem de pacientes em tratamento, bem como do seu acompanhante.

