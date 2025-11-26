Carreta de 123m e 600t será escoltada por rodovias mineiras

A carreta superdimensionada tem mais de 123 metros de comprimento e aproximadamente 600 toneladas - (crédito: PMRv/Reprodução)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizará, na manhã desta quarta-feira (26/11), a escolta de uma carreta superdimensionada com mais de 123 metros de comprimento e aproximadamente 600 toneladas, que transporta um sistema de moagem. O veículo vai transitar por rodovias de Minas com destino a Edealina, em Goiás.

A operação terá início às 8h, no entroncamento da BR-262, em Santa Rosa da Serra (MG), no Alto Paranaíba, e seguirá pela BR-354 até o entroncamento com a BR-365, em Patos de Minas (MG), na mesma região, sem previsão de horário para término.

Durante o deslocamento, o tráfego poderá ser interrompido momentaneamente nos dois sentidos da rodovia para garantir a segurança da operação e dos demais motoristas. A baixa velocidade da carga também pode provocar retenções e lentidão ao longo do trajeto.

Orientações aos motoristas

Redobrar a atenção durante todo o percurso;

Considerar rotas alternativas;

Não realizar ultrapassagens sem autorização da equipe de escolta;

Reduzir a velocidade ao se aproximar da carreta;

Ficar atento a possíveis bloqueios totais, especialmente em pontes, viadutos e rotatórias.

A Polícia Militar Rodoviária pede a colaboração dos condutores para que a operação ocorra de forma segura e sem incidentes.