Festival Botecar desembarca em Goiânia até 21 de dezembro
Primeira edição goianiense reúne 38 bares que criaram petiscos exclusivos; valores são a partir de R$ 26
Petisco do Boteco Posto 15 - (crédito: Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia)
Entre os dias 18 de novembro e 21 de dezembro, Goiânia recebe a primeira edição do Festival Botecar. Com o tema “Sabores Artesanais — Feito à Mão, Feito com o Coração”, o evento convida o público a experimentar petiscos inéditos, homenagear a cultura do boteco e apreciar a gastronomia feita à mão.
A decisão de melhor boteco será feita por votação popular e júri especializado, com peso igual (50% cada), por meio de QR Code disponível nos estabelecimentos. As notas variam de 0 a 5, e levam em consideração o sabor, ambiente, atendimento e temperatura da comida.
Segundo o organizador Antônio Lúcio, o festival vai além da competição. “O Botecar valoriza o encontro, o sabor e o talento de quem faz da cozinha um espaço de expressão e afeto. O foco no artesanal reforça a importância do feito à mão, do tempo e do cuidado com cada detalhe”, afirma.
A cerveja oficial do Botecar Goiânia 2025 é a Original e conta com patrocínio da Secretaria do Estado da Retomada, Governo de Goiás, Del Maipo, CAIXA e Governo Federal. O evento também tem apoio da Mendez e promoção da 89 Rock FM, TV Record e Correio Braziliense. A realização é da AL2 Eventos.