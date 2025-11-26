InícioBrasil
COMIDA DE BOTECO

Festival Botecar desembarca em Goiânia até 21 de dezembro

Primeira edição goianiense reúne 38 bares que criaram petiscos exclusivos; valores são a partir de R$ 26

Petisco do Boteco Posto 15 - (crédito: Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia)
Entre os dias 18 de novembro e 21 de dezembro, Goiânia recebe a primeira edição do Festival Botecar. Com o tema “Sabores Artesanais — Feito à Mão, Feito com o Coração”, o evento convida o público a experimentar petiscos inéditos, homenagear a cultura do boteco e apreciar a gastronomia feita à mão. 

Para concorrer à premiação, os 38 bares participantes criaram um tira-gosto exclusivo, que poderá ser apreciados pelo público durante os 34 dias, com preços a partir de R$ 26. 

A decisão de melhor boteco será feita por votação popular e júri especializado, com peso igual (50% cada), por meio de QR Code disponível nos estabelecimentos. As notas variam de 0 a 5, e levam em consideração o sabor, ambiente, atendimento e temperatura da comida.

  • Petisco do Boteco Berval
    Petisco do Boteco Berval Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Botequim da Vila
    Petisco do Botequim da Vila Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Padrim GastroBar
    Petisco do Boteco Padrim GastroBar Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Trem Azul
    Petisco do Boteco Trem Azul Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Pestisco do Boteco Castelinho
    Pestisco do Boteco Castelinho Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Bar do Pedro
    Petisco do Bar do Pedro Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Rainha
    Petisco do Boteco Rainha Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Esquina do Ócio
    Petisco do Boteco Esquina do Ócio Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Brauhaus
    Petisco do Boteco Brauhaus Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Cervajaria Mangueiras
    Petisco do Boteco Cervajaria Mangueiras Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Via 70
    Petisco do Boteco Via 70 Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Viracopos
    Petisco do Boteco Viracopos Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Espetão Quiosque
    Petisco do Boteco Espetão Quiosque Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Seu Quiosque
    Petisco do Boteco Seu Quiosque Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco do Marronzinho
    Petisco do Boteco do Marronzinho Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco do Filhote
    Petisco do Boteco do Filhote Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Baxim
    Petisco do Boteco Baxim Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Botequim do Comandante
    Petisco do Botequim do Comandante Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Officina
    Petisco do Boteco Officina Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Bahrem
    Petisco do Boteco Bahrem Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Bar do Heltinho
    Petisco do Boteco Bar do Heltinho Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Aerocaldo
    Petisco do Boteco Aerocaldo Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Calçada do João
    Petisco do Boteco Calçada do João Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Gota Azul
    Petisco do Boteco Gota Azul Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Rancho 55
    Petisco do Boteco Rancho 55 Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Na Xinxa
    Petisco do Boteco Na Xinxa Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Fubanga
    Petisco do Boteco Fubanga Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Raízes
    Petisco do Boteco Raízes Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco do Quiabo Frito
    Petisco do Boteco do Quiabo Frito Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco do Tainakan
    Petisco do Boteco do Tainakan Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco do Cantinho Frio
    Petisco do Boteco do Cantinho Frio Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Bar do Tatu Bola
    Petisco do Bar do Tatu Bola Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Bar do Celsin
    Petisco do Bar do Celsin Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Pestisco do Bar do Cruzeiro
    Pestisco do Bar do Cruzeiro Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Bar do Chicão
    Petisco do Bar do Chicão Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Glorioso
    Petisco do Boteco Glorioso Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Magia do Peixe
    Petisco do Boteco Magia do Peixe Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia
  • Petisco do Boteco Posto 15
    Petisco do Boteco Posto 15 Gustavo Gracindo/ Divulgação Botecar Goiânia

Segundo o organizador Antônio Lúcio, o festival vai além da competição. “O Botecar valoriza o encontro, o sabor e o talento de quem faz da cozinha um espaço de expressão e afeto. O foco no artesanal reforça a importância do feito à mão, do tempo e do cuidado com cada detalhe”, afirma.

A cerveja oficial do Botecar Goiânia 2025 é a Original e conta com patrocínio da Secretaria do Estado da Retomada, Governo de Goiás, Del Maipo, CAIXA e Governo Federal. O evento também tem apoio da Mendez e promoção da 89 Rock FM, TV Record e Correio Braziliense. A realização é da AL2 Eventos.

Confira a lista completa dos bares participantes

1-  Botequim do Comandante 

2-  Esquina do Ócio 

3-  Na Xinxa Bar 

4-  Bar do Chicão 

5-  Bar do Cruzeiro 

6- Botequim da Vila 

7- Bar Via 70 

8- Bahrem Eldorado 

9- Quiabo Frito Bar

10- Tatu Bola 

11- Boteco Rainha 

12- Celsin & Cia 

13- Aero Gastrobar 

14- Calçada do Joãozinho 

15- Rancho 55

16- Glorioso 

17- Bar do Heltinho

18- Officina Cervejaria

19- Magia do Peixe 

20- Boteco do Berval 

21- Gota azul Bar 

22- Posto 15

23- Cervejaria Mangueiras 

24- Fubanga Bar  

25- Tainá - kan Bar Bueno 

26- Boteco do Filhote 

27- Chopp castelinho 

28- Viracopos 

29- Trem Azul

30- Padrim Restaurante 

31- Raízes Gastrobar

32- Bar Marronzinho 

33- Baxim bar 

34- Boteco do Pedro 

35- Brauhaus Restobier 

36- Espetão Quiosque 

37- Cantinho Frio 

38-  Boteco do Bigode


Serviço

Festival Botecar Goiânia

Data: 18/11 a 21/12

Cerveja oficial: Original

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

