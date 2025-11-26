Festival Botecar desembarca em Goiânia até 21 de dezembro

Entre os dias 18 de novembro e 21 de dezembro, Goiânia recebe a primeira edição do Festival Botecar. Com o tema “Sabores Artesanais — Feito à Mão, Feito com o Coração”, o evento convida o público a experimentar petiscos inéditos, homenagear a cultura do boteco e apreciar a gastronomia feita à mão.

Para concorrer à premiação, os 38 bares participantes criaram um tira-gosto exclusivo, que poderá ser apreciados pelo público durante os 34 dias, com preços a partir de R$ 26.

A decisão de melhor boteco será feita por votação popular e júri especializado, com peso igual (50% cada), por meio de QR Code disponível nos estabelecimentos. As notas variam de 0 a 5, e levam em consideração o sabor, ambiente, atendimento e temperatura da comida.





































































































Segundo o organizador Antônio Lúcio, o festival vai além da competição. “O Botecar valoriza o encontro, o sabor e o talento de quem faz da cozinha um espaço de expressão e afeto. O foco no artesanal reforça a importância do feito à mão, do tempo e do cuidado com cada detalhe”, afirma.

A cerveja oficial do Botecar Goiânia 2025 é a Original e conta com patrocínio da Secretaria do Estado da Retomada, Governo de Goiás, Del Maipo, CAIXA e Governo Federal. O evento também tem apoio da Mendez e promoção da 89 Rock FM, TV Record e Correio Braziliense. A realização é da AL2 Eventos.

Confira a lista completa dos bares participantes

1- Botequim do Comandante

2- Esquina do Ócio

3- Na Xinxa Bar

4- Bar do Chicão

5- Bar do Cruzeiro

6- Botequim da Vila

7- Bar Via 70

8- Bahrem Eldorado

9- Quiabo Frito Bar

10- Tatu Bola

11- Boteco Rainha

12- Celsin & Cia

13- Aero Gastrobar

14- Calçada do Joãozinho

15- Rancho 55

16- Glorioso

17- Bar do Heltinho

18- Officina Cervejaria

19- Magia do Peixe

20- Boteco do Berval

21- Gota azul Bar

22- Posto 15

23- Cervejaria Mangueiras

24- Fubanga Bar

25- Tainá - kan Bar Bueno

26- Boteco do Filhote

27- Chopp castelinho

28- Viracopos

29- Trem Azul

30- Padrim Restaurante

31- Raízes Gastrobar

32- Bar Marronzinho

33- Baxim bar

34- Boteco do Pedro

35- Brauhaus Restobier

36- Espetão Quiosque

37- Cantinho Frio

38- Boteco do Bigode





Serviço

Festival Botecar Goiânia

Data: 18/11 a 21/12

Cerveja oficial: Original