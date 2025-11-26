Homem leva tesouradas da companheira e vai trabalhar ferido

Um homem de 57 anos foi ferido nessa terça-feira (25/11) com golpes de tesoura desferidos pela companheira, de 46, no Bairro Parque São João, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mesmo machucado, ele ainda chegou a ir trabalhar antes de receber atendimento médico.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio no “Beco Machado de Assis”. A vítima deu entrada na UBS Amendoeiras e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para a UPA Industrial.
No local, os militares encontraram a mulher, que autorizou a entrada e confessou o crime. A tesoura usada na agressão não foi localizada. O homem relatou que estava deitado quando foi surpreendido pela companheira, que teria passado a noite consumindo cocaína e bebida alcoólica. Em seguida, ela começou a gritar e ameaçar matá-lo, desferindo vários golpes de tesoura enquanto ele ainda estava deitado.
A vítima foi atingida no rosto, na perna esquerda e na mão direita. Depois de conseguir fugir, ele seguiu para o trabalho, mas o patrão, ao perceber o estado em que ele se encontrava, o encaminhou para atendimento médico.
A suspeita foi presa e levada para a Delegacia da Polícia Civil, onde o caso será apurado.