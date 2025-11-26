InícioBrasil
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem leva tesouradas da companheira e vai trabalhar ferido

Vítima foi atacada com tesoura enquanto estava deitado em casa, Bairro Parque São João, em Contagem, na Grande BH

Vítima foi atacada com tesoura pela companheira enquanto estava deitada na residência em Contagem (MG) - (crédito: PxHere/Reprodução)

Um homem de 57 anos foi ferido nessa terça-feira (25/11) com golpes de tesoura desferidos pela companheira, de 46, no Bairro Parque São João, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mesmo machucado, ele ainda chegou a ir trabalhar antes de receber atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio no “Beco Machado de Assis”. A vítima deu entrada na UBS Amendoeiras e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para a UPA Industrial.

No local, os militares encontraram a mulher, que autorizou a entrada e confessou o crime. A tesoura usada na agressão não foi localizada. O homem relatou que estava deitado quando foi surpreendido pela companheira, que teria passado a noite consumindo cocaína e bebida alcoólica. Em seguida, ela começou a gritar e ameaçar matá-lo, desferindo vários golpes de tesoura enquanto ele ainda estava deitado.

A vítima foi atingida no rosto, na perna esquerda e na mão direita. Depois de conseguir fugir, ele seguiu para o trabalho, mas o patrão, ao perceber o estado em que ele se encontrava, o encaminhou para atendimento médico.

A suspeita foi presa e levada para a Delegacia da Polícia Civil, onde o caso será apurado.

WB
WB

Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 26/11/2025 10:58
