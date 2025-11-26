Brasileiro de 30 anos morre em combate na guerra da Ucrânia

Morreu nesta segunda-feira (26/11), o brasileiro Lucas Lima, de 30 anos, enquanto servia em combate na guerra da Ucrânia. A informação foi confirmada pelo primo dele, Victor Bretas, ao portal G1.

Lucas era natural de São Geraldo, Zona da Mata mineira, mas atualmente estava morando em Goiânia (GO). Ele havia deixado o Brasil em 18 de julho deste ano, por vontade própria, como uma espécie de "ideal" que carregava em ajudar o povo ucraniano.

Por atuar em missões, ele só mantinha contato com a família quando estava em acampamentos, e, por motivos de segurança, não revelava sua localização exata.

Segundo Bretas, Lucas trabalhou por quatro anos em uma metalúrgica antes de despertar interesse pela área de segurança. “Há uns quatro anos levei ele a um clube de tiro para conhecer. Ele se interessou e acabou fazendo um curso de vigilante”, contou. Depois disso, o jovem concluiu cursos de vigilante e escolta armada e chegou a trabalhar na capital goiana antes de decidir seguir para a Ucrânia.

A morte ocorreu há três semanas, mas a família só recebeu confirmação nesta semana, após um ex-colega de combate publicar informações sobre o caso. “Só soubemos porque um rapaz que serviu com ele postou. A última informação que recebemos é que ele estava em um carro militar, indo para algum lugar”, disse o primo.

A repatriação do corpo, segundo Victor Bretas, é considerada “quase impossível” devido às condições do conflito e aos trâmites internacionais.



