Criança é baleada dentro de escola e 3 pessoas morrem durante tiroteio no Rio

Polícia Civil faz operação emergencial no Complexo da Maré, no Rio. - (crédito: Reprodução/Agência Estado)

Uma criança de 12 anos foi baleada dentro de uma escola municipal e três pessoas morreram na manhã desta quarta-feira, 26, durante uma operação emergencial da Polícia Civil no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Uma sala de aula da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ficou com marcas de bala perdida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O setor de inteligência da corporação identificou a movimentação de traficantes fortemente armados na Maré. Segundo a polícia, eles iriam invadir uma comunidade rival. A polícia informou que a operação está sendo realizada para evitar o confronto de traficantes que poderia fazer diversas vítimas.

Leia também: Padilha prevê vacina brasileira contra dengue no SUS em 2026

Por volta das 14h, a polícia afirmou que o objetivo da operação foi atingido e que "impediu uma guerrilha urbana". Os três mortos, segundo a polícia, eram seguranças de uma liderança de facção criminosa. Um homem foi preso, e dois fuzis e pistolas foram apreendidos.

A ação interditou o trânsito por conta do intenso tiroteio registrado. Por volta das 11h, a Linha Amarela sofreu a primeira interdição total do tráfego, na altura da Vila João, conforme o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro. Minutos depois, o tráfego chegou a ser liberado. Com a operação em andamento, os bloqueios passaram a ser realizados de forma intermitente.

Aluno baleado na perna durante aula de Ciências

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, um aluno do 6º ano da Escola Hélio Smidt, que fica ao lado de um batalhão da PM, foi atingido por um tiro na perna quando participava de uma atividade externa da aula de Ciências.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O estudante foi rapidamente atendido pela equipe da escola e levado à Clínica da Família da Maré, onde recebeu um primeiro atendimento e o projétil foi removido", informou a pasta.

Na sequência, uma ambulância foi acionada para transferir o estudante para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O tiro atingiu a perna esquerda do garoto, que está internado e não corre risco de vida. Segundo a secretaria, o tiroteio atrapalhou a transferência do menino. A ambulância precisou aguardar para acessar a região da Maré.

"A situação ainda é tensa na região, razão pela qual os alunos das escolas da região permanecem dentro das unidades aguardando a estabilização da segurança no território", afirmou a pasta.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, disse lamentar profundamente o episódio. "É um absurdo que um aluno, dentro de uma escola, seja atingido por um tiro. Essa é uma situação inaceitável. A escola deveria ser símbolo de proteção e aprendizagem. Jamais deveria ser um local para algo tão grave como isso", afirmou.

Bala perdida e helicóptero na UFRJ

Procurada pelo Estadão, a UFRJ informou que um tiro atingiu uma das salas do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza no fim da manhã. Não houve vítimas no campus, e as aulas na Cidade Universitária foram suspensas nos turnos da tarde e da noite.

Leia também: Adolescente encontra amuleto sagrado do Antigo Egito durante passeio em Israel

Durante a operação, um helicóptero da Polícia Militar (PM) pousou por três minutos no campus Fundão para verificar uma possível pane. A cena foi registrada por estudantes. Em nota, a UFRJ informou que ampliou o monitoramento no local, mas nenhuma outra ocorrência no campus foi registrada.