Bloqueio total na Avenida Brasil marca o 4º dia da Operação Barricada Zero

Interdição durou cerca de 40 minutos; ação faz parte do 4º dia da Operação Barricada Zero em várias regiões da capital e da Baixada Fluminense

Parte da Avenida Brasil ainda permanece fechada - (crédito: Divulgação/PMRJ)
Um intenso tiroteio no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, provocou a interdição total da Avenida Brasil, nos dois sentidos, por cerca de 40 minutos no final da madrugada desta quinta-feira (27/11). Policiais militares e civis estavam na região para o quarto dia da Operação Barricada Zero, que mira comunidades dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A via foi reaberta no início da manhã, mas ainda tem faixas parcialmente interditadas.

A operação aconteceu nas comunidades Cidade Alta, Furquim Mendes, Guaporé, Kelson’s, Pica-Pau, Quitungo e Tinta. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram uma grande coluna de fumaça e a Avenida Brasil completamente vazia, algo incomum para o horário. Até agora, não há informações de feridos.

A Polícia Militar informou que apreendeu dois fuzis no bairro de Cordovil e prendeu dois suspeitos. Em Duque de Caxias, outro homem foi preso com pistola, drogas e dinheiro. No Jardim Catarina, em São Gonçalo, policiais retiraram barricadas e apreenderam entorpecentes.

O confronto também afetou o transporte. No ramal Saracuruna da SuperVia, os trens circularam de forma reduzida entre a madrugada e o início da manhã, a situação foi normalizada pouco depois das 7h, mas a estação de Cordovil permanece fechada. O BRT interrompeu o serviço em dois trechos, prejudicando as linhas 60, 61 e 71, nos sentidos Deodoro e Gentileza.

Mesmo após a liberação da Avenida Brasil, uma faixa segue interditada nas pistas central e lateral, nos dois sentidos, de acordo com a CET-Rio. 

Além do Complexo de Israel, a Operação Barricada Zero também ocorre no Morro do Fubá, em Campinho; em comunidades de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, Queimados, Japeri e São Gonçalo. O objetivo, segundo a PM, é remover bloqueios colocados por criminosos e garantir a circulação nas comunidades.

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 27/11/2025 11:09 / atualizado em 27/11/2025 11:09
