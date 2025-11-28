Morre Ricardo Flores, ex-sócio da boate GreenValley, em Santa Catarina

Ricardo foi encontrado sem vida em apartamento na madrugada desta quinta-feira (27) - (crédito: Reprodução @ricardofflores)

Ricardo Flores, investidor e ex-sócio da casa noturna GreenValley, foi encontrado morto em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, na madrugada desta quinta-feira (27/11). A morte foi confirmada pela empresa nas redes sociais.

"Recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Ricardo Flores, que fez parte da nossa história e contribuiu para um capítulo importante da nossa trajetória”, escreveu a GreenValley, em nota de pesar. “Manifestamos nossos sinceros sentimentos à família e aos amigos, desejando força e acolhimento neste momento tão difícil”.

Ainda não se sabe a causa da morte. Unidades da Polícia Militar foram chamadas durante a madrugada e encontraram Ricardo sem vida, em um apartamento. Também não foram encontrados sinais de violência.

A Polícia Científica assumiu a perícia e demais providências do caso.