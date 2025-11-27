Ennio Morricone é homenageado em concerto nesta quinta, no Teatro Nacional

Lucas Maia*
Nesta quinta (27/11), às 20h, o Teatro Nacional Cláudio Santoro recebe um concerto em homenagem ao músico italiano Ennio Morricone (1928–2020). O evento é promovido pela Embaixada da Itália e pela Orquestra Sinfônica de Brasília. O compositor é conhecido pela produção de trilhas sonoras de filmes como Os Intocáveis (1987) e A Lenda do Pianista do Mar (1998). Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na plataforma Sympla a partir das 12h desta quinta.
O concerto será regido pelo maestro italiano Damiano Tognetti e integra a agenda cultural promovida pela Embaixada que fomenta a troca cultural entre Brasil e Itália. O repertório da noite inclui sucessos do compositor que fizeram parte da trilha sonora de filmes de consagrados diretores italianos, como Sergio Leone e Giuseppe Tornatore. A proposta do evento é consolidar o legado do ‘Il Maestro Silenzioso’, o maestro silencioso em português, e reforçar sua importância e influência permanentes.
O embaixador italiano no Brasil, Alessandro Cortese, defende que o concerto é mais do que só uma homenagem. “Ennio Morricone representa a alma criativa da Itália e parte fundamental da memória afetiva de milhões de pessoas ao redor do mundo. Trazer esse concerto a Brasília é uma forma de compartilhar esse legado e fortalecer os laços culturais entre nossos países”, diz.
Serviço
Concerto em homenagem a Ennio Morricone
Nesta quinta-feira (27/11), a partir das 20h, na Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Cláudio Santoro. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na plataforma Sympla a partir das 12h desta quinta. Classificação indicativa livre para todos os públicos.
*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco
