Ennio Morricone é homenageado em concerto nesta quinta, no Teatro Nacional

Concerto promovido pela Embaixada da Itália e pela Orquestra Sinfônica de Brasília homenageia Ennio Morricone. - (crédito: Divulgação.)

Lucas Maia*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesta quinta (27/11), às 20h, o Teatro Nacional Cláudio Santoro recebe um concerto em homenagem ao músico italiano Ennio Morricone (1928–2020). O evento é promovido pela Embaixada da Itália e pela Orquestra Sinfônica de Brasília. O compositor é conhecido pela produção de trilhas sonoras de filmes como Os Intocáveis (1987) e A Lenda do Pianista do Mar (1998). Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na plataforma Sympla a partir das 12h desta quinta.

Leia também: Netflix divulga bastidores do filme 'O filho de mil homens'

O concerto será regido pelo maestro italiano Damiano Tognetti e integra a agenda cultural promovida pela Embaixada que fomenta a troca cultural entre Brasil e Itália. O repertório da noite inclui sucessos do compositor que fizeram parte da trilha sonora de filmes de consagrados diretores italianos, como Sergio Leone e Giuseppe Tornatore. A proposta do evento é consolidar o legado do ‘Il Maestro Silenzioso’, o maestro silencioso em português, e reforçar sua importância e influência permanentes.

Leia também: Feijoada com Samba tem programação com samba, forró e pagode em dezembro

O embaixador italiano no Brasil, Alessandro Cortese, defende que o concerto é mais do que só uma homenagem. “Ennio Morricone representa a alma criativa da Itália e parte fundamental da memória afetiva de milhões de pessoas ao redor do mundo. Trazer esse concerto a Brasília é uma forma de compartilhar esse legado e fortalecer os laços culturais entre nossos países”, diz.

Leia também: Projeto Tramas Fotográficas reúne André Vilaron e Camila Borges

Serviço

Concerto em homenagem a Ennio Morricone

Nesta quinta-feira (27/11), a partir das 20h, na Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Cláudio Santoro. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na plataforma Sympla a partir das 12h desta quinta. Classificação indicativa livre para todos os públicos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco