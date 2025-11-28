Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

Confira o sorteio desta sexta - (crédito: Reprodução/YoutubeCaixa)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (28/11), cinco loterias: os concursos 6889 da Quina; o 2892 da Dupla Sena; o 3549 da Lotofácil; o 2855 da Lotomania e o 778 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-05-07-08-09-11-12-14-17-20-21-22-23-24-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 639 mil, teve os seguintes números sorteados: 01-06-28-41-42.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2,9 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03-08-12-15-20-29-42-43-45-47-50-53-62-67-73-75-81-86-87-96.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02-09-13-16-25-43 no primeiro sorteio; 01-02-23-31-34-40 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 1,2 milhões.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 5,7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 2

Coluna 3: 0

Coluna 4: 8

Coluna 5: 3

Coluna 6: 8

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra: