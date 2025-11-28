Correio apresentará análise sobre IA e mercado digital no Google News Summit Brasil 2025

O Google News Summit Brasil, principal encontro nacional para reunir jornalistas do país, será realizado nesta terça-feira (3/12), na Sede do Google em São Paulo, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima. O evento, que já começa marcado por lotação máxima, é promovido pela Google News Initiative e reúne executivos responsáveis por conduzir as estratégias digitais das maiores empresas de comunicação brasileiras.

Quem comanda a abertura são os representantes do próprio Google, com participação de Luiz Henrique Matos, diretor de Parcerias de Notícias na América Latina; Fabi Zanni, chefe de Parcerias de Notícias; e Danilo Futema, líder de Conteúdo e Soluções Criativas no Google Brasil. Eles vão apresentar as principais tendências de produtos e parcerias voltadas para o ecossistema de notícias.

A programação destaca, ainda, a presença de oito grupos de mídia que vão dividir as experiências e resultados obtidos com as ferramentas do Google. O Diários Associados, grupo do Correio Braziliense integra a lista, representado por Luiz Mendes Júnior, CEO da Associados.com e responsável pela operação digital. No painel Transformando Dados em Receita, ele vai mostrar como o grupo tem aplicado inteligência artificial no ambiente de notícias e quais projetos estão em desenvolvimento, além de iniciativas que incluem desde análise avançada de comportamento de público até ferramentas internas voltadas à automação e eficiência das redações.

A apresentação de Luiz Mendes Júnior é um dos momentos mais aguardados do evento (foto: Minervino Junior CB/DA Press )

Também vão se apresentar representantes de Folha de S.Paulo, RBS (Zero Hora e Diário Gaucho), Jornal do Commercio (PE), ND Mais (SC), A Gazeta (ES), Gazeta do Povo (PR) e Correio (BA). O objetivo é que cada empresa detalhe como tem utilizado dados, modelo de assinatura, novas linguagens e soluções para ampliar audiência e receita.

Líderes de grandes grupos de comunicação convidados para evento em SP (foto: Divulgação/Google)



