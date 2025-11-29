"Calvo do Campari" é preso em flagrante por agredir namorada em São Paulo

Thiago da Cruz Schoba, conhecido como “Calvo do Campari”, de 37 anos, foi preso em flagrante, na sexta-feira (28/11), por violência doméstica e lesão corporal contra a namorada, em Salto, interior de São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ele foi solto na manhã deste sábado (29), após passar por audiência de custódia, mediante medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A namorada, de 30 anos, afirma que foi agredida com chutes e tapas, além de sofrer uma tentativa de estupro.
O boletim de ocorrências aponta que as agressões começaram após ela se recusar a ter relações sexuais com Thiago. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o influenciador, que ficou famoso por se apresentar como “coach de masculinidade”, aparece ameaçando a mulher.
“Pra mim, você não nega”, grita Thiago enquanto a namorada chora. Em tom irônico, ele manda que ela chame a polícia. O laudo pericial aponta múltiplas lesões corporais na mulher.
Denúncias passadas
O influenciador já havia sido denunciado, em 2023, por ameaçar a atriz Lívia La Gatto. Na ocasião, ele enviou mensagens exigindo que ela retirasse das redes sociais vídeos que falavam dele.
Caso não atendesse às exigências, o influenciador afirmou que a situação seria resolvida “no processo ou na bala”.
A denúncia foi apresentada à Justiça pelo Ministério Público de São Paulo e, dias depois, Thiago se tornou réu. Nas redes sociais, ele se defendeu afirmando que foi mal interpretado. "É a forma que eu me comunico, tá? Não tenho vergonha de falar dessa forma", explicou em vídeo publicado nas redes sociais.
Movimento Red Pill
O movimento representado por Thiago Schoba ganhou popularidade na internet ainda na década passada. O termo, que em inglês significa “pílula vermelha”, é utilizado em fóruns e comunidades online voltadas à masculinidade, misoginia, comportamento social e críticas às pautas progressistas.
Thiago ficou famoso após um trecho de entrevista em podcast viralizar, em 2023. No vídeo, ele afirma que ficou ofendido por uma mulher oferecer a ele uma cerveja enquanto bebia Campari.
Segundo ele, a proposta era um teste para saber se ele abriria mão da bebida e a acompanharia em tomar uma cerveja. Ele é autor de livros onde oferece “mentoria” a homens em busca de “autoconhecimento, propósito, dinheiro e mulheres”.
Saiba Mais