Desigualdade e justiça ambiental guiam debate da saúde coletiva

A relação entre desigualdade e justiça ambiental orientam os debates do 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília. Em entrevista ao CB.Poder, parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, nesta terça-feira (2/12), o presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Rômulo Paes, explicou que “a comunidade se reúne a cada três anos para definir os principais desafios do campo”.

Segundo ele, o encontro “aproxima demandas essenciais da resposta política organizada”, permitindo que temas estruturantes da saúde coletiva avancem no diálogo com gestores públicos.

Paes ressaltou que as discussões da saúde coletiva tratam de “como democracia e equidade se conectam à vida das pessoas”, mais do que regras institucionais. Segundo ele, “não se trata apenas de escolher o sistema político, mas de garantir oportunidades para que todos possam viver com bem-estar”. Também lembrou que deficits acumulados impedem que grupos diversos acessem direitos previstos em lei.

Ele destacou, ainda, que a justiça climática ganha espaço porque “a percepção dos impactos ambientais aumentou”, e isso altera a pesquisa e o trabalho cotidiano no SUS. Ao abordar os efeitos da crise climática, detalhou impactos que vão de doenças infecciosas a transtornos mentais.

O dirigente observou que “os efeitos imediatos atingem populações de forma desigual” e mencionou os desastres de Mariana e Brumadinho, onde “a perda do rio desorganizou a vida de comunidades indígenas e contribuiu para depressão e suicídios”. Para ele, episódios recentes na Amazônia, marcados por garimpo e poluição da água, mostram que “a extração irresponsável compromete a saúde e dificulta o trabalho dos profissionais”.

A formação das equipes de saúde coletiva também entrou no debate. O presidente da Abrasco frisou que “a implementação das políticas públicas é sempre um processo complexo” e que a capacitação deve preparar profissionais para mudanças climáticas, demandas emergentes e novas tecnologias.

Ele explicou que situações como secas e enchentes exigem resposta integrada entre saúde, segurança, educação e assistência social. Sobre a pandemia, avaliou que houve avanços, como a telemedicina, mas disse que “os países ainda estão precários em organizar respostas coordenadas”.

Ao fazer um balanço do 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, Rômulo Paes destacou o aumento da representatividade. Ele citou que “72,5% dos presentes são mulheres” e ressaltou a participação de povos indígenas, população negra, bem como de convidados internacionais.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro