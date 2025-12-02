Rapaz morto por leoa levou mordida no pescoço, diz laudo do IML

Um choque hemorrágico provocado por uma mordida no pescoço foi a causa responsável pela morte de Gerson de Melo Machado, 19 anos, que invadiu o recinto de uma leoa, no domingo (30/11), nas dependências do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo informou o laudo preliminar divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML), o choque hemorrágico foi causado pelo perfuramento de vasos cervicais, no pescoço do invasor. Também de acordo com informações da prefeitura da cidade, a felina não comeu o corpo do homem em momento algum.
Segundo o zoo, a entrada no rapaz no recinto gerou alto nível de estresse no animal. Ainda assim, a leoa respondeu aos comandos de contenção. Ela segue em monitoramento por veterinários e biólogos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Gerson invadiu o local por vontade própria. De acordo com a prefeitura de João Pessoa, o rapaz tinha transtornos mentais. Para entrar no local, ele escalou uma parede de 6m, ultrapassou grades de proteção, e desceu pelo tronco de uma árvore para chegar à jaula. Logo em seguida, foi atacado.
A administração do parque ressaltou que sacrificar o animal não foi, em nenhum momento, cogitado. A felina é considerada saudável e não apresenta comportamento anormal. A prefeitura lamentou o ocorrido e afirmou que o zoológico segue normas técnicas de segurança. Após o episódio, as atividades do local foram suspensas por tempo indeterminado. A Polícia Militar, o Instituto de Polícia Científica e o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba acompanham os demais desdobramentos do caso.
Saiba Mais
- Brasil Mãe deu três opções para filha mais velha antes de se jogar de hotel
- Brasil Morte de Cássia Eller: nova tese contesta versão de overdose
- Brasil Feminicídios disparam e São Paulo registra pior número desde 2015
- Brasil PF faz operação contra ataque hacker a deputados federais
- Brasil O jovem morto após invadir jaula de leoa em João Pessoa: "A última etapa de uma tragédia anunciada"
- Brasil O Brasil que Dom Pedro 2º imaginou — e o que fizemos dele