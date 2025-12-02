InícioBrasil
TRAGÉDIA NA PARAÍBA

Rapaz morto por leoa levou mordida no pescoço, diz laudo do IML

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara informou que invasão ao recinto gerou alto nível de estresse no animal. Ainda assim, felino respondeu aos comandos de contenção

A leoa Leona matou Gerson após invasão ao recinto fechado - (crédito: Reprodução)
Um choque hemorrágico provocado por uma mordida no pescoço foi a causa responsável pela morte de Gerson de Melo Machado, 19 anos, que invadiu o recinto de uma leoa, no domingo (30/11), nas dependências do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa. 

Segundo informou o laudo preliminar divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML), o choque hemorrágico foi causado pelo perfuramento de vasos cervicais, no pescoço do invasor. Também de acordo com informações da prefeitura da cidade, a felina não comeu o corpo do homem em momento algum.

Segundo o zoo, a entrada no rapaz no recinto gerou alto nível de estresse no animal. Ainda assim, a leoa respondeu aos comandos de contenção. Ela segue em monitoramento por veterinários e biólogos.

Gerson invadiu o local por vontade própria. De acordo com a prefeitura de João Pessoa, o rapaz tinha transtornos mentais. Para entrar no local, ele escalou uma parede de 6m, ultrapassou grades de proteção, e desceu pelo tronco de uma árvore para chegar à jaula. Logo em seguida, foi atacado. 

A administração do parque ressaltou que sacrificar o animal não foi, em nenhum momento, cogitado. A felina é considerada saudável e não apresenta comportamento anormal. A prefeitura lamentou o ocorrido  e afirmou que o zoológico segue normas técnicas de segurança. Após o episódio, as atividades do local foram suspensas por tempo indeterminado. A Polícia Militar, o Instituto de Polícia Científica e o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba acompanham os demais desdobramentos do caso.

Por Gabriel Botelho
postado em 02/12/2025 14:03
