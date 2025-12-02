Rapaz morto por leoa levou mordida no pescoço, diz laudo do IML

Um choque hemorrágico provocado por uma mordida no pescoço foi a causa responsável pela morte de Gerson de Melo Machado, 19 anos, que invadiu o recinto de uma leoa, no domingo (30/11), nas dependências do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa.

Segundo informou o laudo preliminar divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML), o choque hemorrágico foi causado pelo perfuramento de vasos cervicais, no pescoço do invasor. Também de acordo com informações da prefeitura da cidade, a felina não comeu o corpo do homem em momento algum.

Segundo o zoo, a entrada no rapaz no recinto gerou alto nível de estresse no animal. Ainda assim, a leoa respondeu aos comandos de contenção. Ela segue em monitoramento por veterinários e biólogos.

Gerson invadiu o local por vontade própria. De acordo com a prefeitura de João Pessoa, o rapaz tinha transtornos mentais. Para entrar no local, ele escalou uma parede de 6m, ultrapassou grades de proteção, e desceu pelo tronco de uma árvore para chegar à jaula. Logo em seguida, foi atacado.

A administração do parque ressaltou que sacrificar o animal não foi, em nenhum momento, cogitado. A felina é considerada saudável e não apresenta comportamento anormal. A prefeitura lamentou o ocorrido e afirmou que o zoológico segue normas técnicas de segurança. Após o episódio, as atividades do local foram suspensas por tempo indeterminado. A Polícia Militar, o Instituto de Polícia Científica e o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba acompanham os demais desdobramentos do caso.