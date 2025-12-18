Setor cervejeiro é responsável por 2% do PIB brasileiro, aponta relatório

De acordo com o órgão, o setor cervejeiro é responsável por 2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro - (crédito: alexas fotos pixabay)

Um relatório inédito apresentado pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), nessa quarta-feira (17/12), revelou que o setor cervejeiro é responsável por 2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, pela geração de cerca de 2,5 milhões de empregos e por uma arrecadação anual superior a R$50 bilhões em impostos. O documento foi apresentado pelo órgão durante solenidade realizada no Salão Nobre da Câmara dos Deputados.

Além disso, o documento destaca que, nos últimos 15 anos, o processo de produção de cerveja no Brasil passou por uma redução de 40% no uso e desperdício de água. De acordo com o próprio Sindicerv, o Relatório de Sustentabilidade foi lançado para "contar a história da indústria da cerveja sob a ótica da sustentabilidade".

Destaca-se também o uso praticamente integral de energia elétrica proveniente de fontes renováveis nas operações das associadas às atividades produtivas e ainda o avanço consistente da logística reversa, fruto da manutenção dos índices de reciclagem acima de 97%.

Segundo Márcio Maciel, presidente-executivo do Sindicerv, "pela primeira vez temos um documento mostrando que ações ambientais, sociais, de governança e, principalmente, de moderação, de promoção do consumo responsável estão no DNA de pequenas, médias e grandes indústrias do setor cervejeiro".

Ele ressalta, ainda, que o relatório é capaz de materializar mudanças na forma como o setor se posiciona, por meio da "transparência a compromissos que já fazem parte do dia a dia das empresas."

"Quero destacar que este Relatório demonstra que, das pequenas às grandes empresas, a sustentabilidade está presente e atuante na indústria cervejeira”, disse Priscilla Gurgel, gerente de Sustentabilidade do Sindicerv, também por meio de assessoria.