Homem é executado a tiros na porta de churrasco em Contagem

Um homem de 26 anos que participava de um churrasco foi executado com mais de 20 disparos ao sair para a rua em Contagem (MG), na Grande Belo Horizonte, na noite de domingo (21/12).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) registrou o homicídio na Rua Candeia, no bairro Jardim Laguna (3ª Seção).

O crime ocorreu em uma área residencial próxima à Avenida Severino Ballesteros Rodrigues e ao Aglomerado do Confisco a pouco mais de três quilômetros da 7ª delegacia da Polícia Civil e do 131ª Companhia da PMMG.

Jonathan Henrique Neres dos Santos, de 26 anos, foi atacada enquanto participava de um churrasco e estava na calçada.

As armas utilizadas na execução foram pistolas de calibres .40 e .45. O calibre .40 é um armamento comum em dotações de forças policiais brasileiras, enquanto o .45 é um grosso calibre, conhecido pela alta energia dos disparos.

A presença de cápsulas de dois tipos diferentes de munição sugere o uso de múltiplos armamentos semi-automáticos ou um planejamento específico para assegurar o resultado do atentado.

Como foi o ataque?

Testemunhas relataram que um Toyota Corolla de cor prata e sem placas de identificação aproximou-se do grupo que fazia uma confraternização de fim de ano.

O passageiro desembarcou e efetuou uma sequência rápida de aproximadamente 20 disparos contra Jonathan. Após o ataque, os autores fugiram no veículo.

O trabalho da perícia técnica no local revelou que o atirador concentrou a maior parte dos tiros no lado esquerdo do rosto da vítima.

Os peritos recolheram as cápsulas espalhadas pela via para futura confrontação balística, enquanto o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

A Rua Candeia permite acesso à rodovia BR-040, situada a aproximadamente 1.700 metros, facilitando o deslocamento para outras cidades em um possível planejamento de fuga.

O trajeto até o Centro de Contagem é de cerca de 8,5 quilômetros, enquanto a divisa com Belo Horizonte, pelo bairro Alípio de Melo, está a apenas 3 quilômetros.

A Polícia Militar levantou que Jonathan possuía registro anterior por roubo e investiga denúncias de envolvimento com agiotagem e tráfico de drogas.

Estes fatos são tratados como possíveis linhas de motivação para o crime. Parte da via foi interditada para os trabalhos de isolamento, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado ou detido.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios de Contagem, que busca imagens de câmeras de segurança na região para identificar o trajeto do veículo prata.

A cooperação de moradores por meio de denúncias anônimas é considerada essencial para o esclarecimento da autoria e das circunstâncias que levaram à morte do jovem de 26 anos na noite deste domingo.

