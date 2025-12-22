Ponte que desabou é reinaugurada entre Maranhão e Tocantins

O governo federal investiu cerca de R$ 172 milhões para a construção, que tem 630 metros de extensão, 19 metros de largura e um vão livre de 154 metros - (crédito: Reprodução/Internet)

O governo federal inaugurou nesta segunda-feira (22/12) a nova ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os municípios de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão. A nova estrutura foi erguida após o acidente, registrado em dezembro passado, quando houve um desabamento que matou 14 pessoas, feriu uma e outras três não tiveram seus corpos encontrados. O ministro dos Transportes, Renan Filho, participou da solenidade de entrega.

Antes da inauguração, a ponte passou por mais de 20 horas de testes para garantir a segurança da estrutura e dos transeuntes. Caminhões carregados, pesando mais de 30 toneladas, foram colocados para transitar pela ponte, monitorados por sensores que verificavam a trepidação da estrutura.

O governo federal investiu cerca de R$ 172 milhões para a construção, que tem 630 metros de extensão, 19 metros de largura e um vão livre de 154 metros.

O acidente

Em dezembro do ano passado, a ponte desabou e duas caminhonetes, um carro e três motos caíram no Rio Tocantins. Quatro caminhões carregados de ácido sulfúrico e defensivos agrícolas também caíram.

O acidente continua sendo investigado pela Polícia Federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também investiga o caso.

