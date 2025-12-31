Mega da Virada 2025: site da Caixa registra fila virtual para apostas

O site de apostas da Caixa Econômica Federal começou a apresentar fila virtual na manhã desta quarta-feira (31/12), último dia para registrar jogos da Mega da Virada 2025. Usuários relatam tempos de espera no acesso ao sistema de apostas, que permanece ativo até as 20h (horário de Brasília), prazo final para concluir os bilhetes antes do sorteio. A Caixa afirma que o mecanismo de fila foi ativado para organizar o acesso diante do grande volume de acessos simultâneos, em razão do prêmio estimado em cerca de R$ 1 bilhão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O sorteio da Mega da Virada 2025, concurso especial da Mega-Sena que encerra o ano, será realizado nesta terça-feira (31/12), às 22h (horário de Brasília). Considerada a principal loteria do país, a edição deste ano tem prêmio R$ 1 bilhão, o maior da história das loterias brasileiras, segundo a Caixa Econômica Federal. O resultado será conhecido ainda na noite desta terça-feira.

As apostas podem ser feitas até as 20h desta terça, em casas lotéricas credenciadas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. Como ocorre em todas as edições especiais, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco números e, se necessário, entre os que fizerem a quadra.

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa. O resultado também poderá ser consultado logo após o encerramento do sorteio no site das Loterias Caixa e nas casas lotéricas de todo o país.

Como apostar

Para participar, o jogador deve escolher de seis a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante da Mega-Sena. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Quanto mais números selecionados, maior o valor da aposta e também as chances de ganhar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O apostador pode optar ainda pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente, pela Teimosinha, que repete a mesma aposta em concursos consecutivos, ou pelos bolões, que permitem apostas em grupo com divisão do prêmio entre os participantes.

Chances de ganhar

As probabilidades de acerto variam conforme a quantidade de números apostados. Na aposta simples, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em mais de 50 milhões. Com mais números marcados no volante, essa probabilidade aumenta, mas o custo da aposta também é significativamente maior.

A Mega da Virada premia nas faixas de sena (6 acertos), quina (5) e quadra (4).

Os prêmios podem ser resgatados em casas lotéricas ou agências da Caixa, conforme o valor. Quantias acima de R$ 10 mil são pagas exclusivamente nas agências bancárias. O ganhador tem até 90 dias para retirar o prêmio. Após esse prazo, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).