Morre o empresário e dono do Bahamas Hotel Club, Oscar Maroni, aos 74 anos

O empresário Oscar Maroni, dono do Bahamas Hotel Club, tradicional casa de entretenimento adulto em Moema, na Zona Sul de São Paulo, morreu nesta quarta-feira (31/12), aos 74 anos. A causa da morte não foi divulgada, no entanto, o empresário havia sido diagnosticado com Alzheimer e no último ano estava internado em uma casa de repouso na capital paulista, segundo informações da Folha de S.Paulo.

A notícia foi confirmada por meio de um comunicado publicado no site da casa de festa. "Viveu intensamente e foi fiel às suas convicções e à sua liberdade", escreveu. Além disso, o local diz que permanecerá aberto "sempre na busca contínua pelo prazer".

Polêmico, Maroni acumulou aparições na mídia por declarações provocativas, embates com autoridades e processos ligados à atividade do Bahamas, que chegou a ser fechado e reaberto diversas vezes por determinação judicial.

Desde os anos 2000, o empresário passa por investigações e ações judiciais por suposta exploração da prostituição no local, formação de quadrilha e tráfico interno de pessoas. Em 2007, quando o local funcionava como boate, ele chegou a ser preso e liberado um mês depois. Maroni sempre negou a acusação, pois, segundo ele, o estabelecimento funcionava como bar e hotel, e que não poderia impedir a entrada de garotas de programa.

Em 2011, foi condenado em primeira instância a 11 anos de prisão, mas não chegou a ser detido. Dois anos depois, o Tribunal de Justiça o absolveu do crime de favorecimento à prostituição. Com novas licenças da prefeitura e da Justiça, o Bahamas reabriu em 2013 com registro como hotel e prestador de serviços pessoais e estéticos.

Durante a pandemia de covid-19, em 2021, Maroni foi autuado por realizar uma festa clandestina no Bahamas, contrariando regras sanitárias vigentes à época.

O empresário também participou da sétima edição do reality show da TV Record, A Fazenda.

O velório será restrito a familiares e amigos próximos e, até o momento, não há informações de data ou horário. Ele deixa quatro filhos, Aritana, Aratã, Aruã e Acauã.