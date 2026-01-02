InícioBrasil
VIRADA

Réveillon no Rio de Janeiro teve 547 resgates após ressaca

Celebrações não tiveram incidentes graves no país. No Rio, porém, mar agitado e desatenção elevaram número de salvamentos

Ano-novo no Rio foi reconhecido como o maior do mundo, e reuniu 5,1 milhões de pessoas. Em Copacabana, público foi de 2,6 milhões - (crédito: Fernando Maia/Riotur)
O ano-novo foi recebido com festa nas principais cidades brasileiras. Milhões de pessoas participaram das celebrações oficiais, que contaram com shows de artistas famosos, queimas de fogos e até apresentações com drones.

De forma geral, a virada ocorreu sem incidentes graves nas principais cidades. No Rio de Janeiro, porém, chamou atenção o grande número de ocorrências de afogamentos e resgates nas praias fluminenses: ao menos 574 pessoas precisaram de salvamento apenas na capital durante a celebração.

As fortes ondas que atingiram o litoral e o desrespeito a orientações de segurança contribuíram para o número. Até o momento, um adolescente está desaparecido e um homem foi levado ao hospital em estado grave. Além dos afogamentos, a maioria dos casos envolveu furtos, irregularidades nas festas de fim de ano e ocorrências de trânsito.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, ocorreu a maior celebração de réveillon do mundo, com 5,1 milhões de pessoas em 13 palcos espalhados por toda a capital fluminense. A principal festa foi em Copacabana, que reuniu 2,6 milhões de pessoas, segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur).

Ela contou com shows de cantores como Gilberto Gil, Belo, João Gomes, Alok e Ney Matogrosso, entre outros. Já a queima de fogos no Rio, à meia-noite, foi a maior já realizada, com 19 balsas espalhadas pelo litoral e 10 minutos de duração Em Icaraí, Niterói, a celebração atingiu um público recorde de 700 mil pessoas, na Praia de Icaraí.

A festa teve shows de Nando Reis, Ludmilla e da escola de samba Viradouro, além de uma operação com 2.500 profissionais, entre policiais, produção, especialistas em saúde e agentes de trânsito. O show de fogos durou cerca de 16 minutos. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, foram 153 atendimentos durante a virada, mas sem casos graves.

As celebrações de ano-novo no Rio de Janeiro, porém, ocorreram sob condições perigosas para os banhistas, e ao menos 547 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros nas praias fluminenses. Para comparação, na virada anterior, entre 2024 e 2025, foram apenas 29 salvamentos. Em Copacabana, onde ocorreu a maior festa, foram 248 salvamentos registrados.

Um adolescente de 14 anos, natural de Campinas, segue desaparecido até o fechamento desta edição. Em Ipanema, um homem que se afogou foi levado em estado grave ao Hospital Miguel Couto, de helicóptero. Na véspera das festas, a Marinha emitiu um alerta de ressaca com ondas de até 2,5 metros, entre 31 de dezembro e a manhã de ontem.

Já a Defesa Civil disparou avisos, diretamente nos celulares dos moradores, para que não entrassem no mar durante as festividades, especialmente à noite. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as ondas, inclusive, próximas a um dos palcos montados para a virada. Em todo o estado, foram 1.339 afogamentos.

Segundo o porta-voz dos Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras, as orientações de segurança foram ignoradas por parte dos banhistas, o que levou ao grande aumento no número de resgates. "Tomadas pelo calor em dia muito quente, realmente não seguiram as orientações dos guarda-vidas, não respeitaram as cores das bandeiras e, muitas vezes, entram no mar mesmo depois dos guarda-vidas apitarem e acabam se afogando", disse.

A corporação havia orientado, nos dias anteriores ao réveillon, para que as pessoas evitassem até mesmo a tradição de pular sete ondas na virada, devido ao perigo. Mesmo com o fim do alerta de ressaca, o mar permanece agitado — e assim deve ficar até domingo — dificultando a operação de resgate do adolescente em Copacabana. Além dos resgates de banhistas, os bombeiros também localizaram 35 crianças perdidas nas praias.

Houve ainda ocorrências de roubos e irregularidades durante as festas. Em Copacabana, uma mulher grávida foi detida com 29 celulares, uma máquina fotográfica e uma carteira roubados após um início de arrastão, por volta das 3 da manhã.

Outros três suspeitos de crimes foram presos pela Polícia Militar na mesma praia, e outro foi detido na Barra da Tijuca, mas liberado em seguida.

Foram apreendidos ainda nas praias da capital fluminense cinco toneladas de gelo e duas toneladas de frutas, centenas de garrafas de vidro, cinco churrasqueiras e cinco estruturas de banheiros irregulares, além de mais de 30 barracas e triciclos. No trânsito, 120 veículos foram rebocados entre os dias 30 e 1º, 1.550 multas foram aplicadas apenas no dia 31.

São Paulo

Em São Paulo, a festa principal foi na Avenida Paulista, que contou com 14 horas de shows de artistas, como Ana Castela, João Gomes, Belo, Simone Mendes e Latino. Não houve contagem de público, mas a celebração estava lotada. As apresentações começaram ainda com shows religiosos de Colo de Deus, Frei Gilson e padre Marcelo Rossi. A segurança foi reforçada por 4.500 agentes, segundo a prefeitura paulista, e não houve incidentes graves registrados. A queima de fogos durou 15 minutos.

Durante a virada do ano, à meia-noite, porém, quatro criminosos armados renderam dois vigilantes e roubaram um laboratório da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. Foram levados oito bobinas com fios de cobre, 80 metros de cabos de plástico, e aparelhos celulares dos vigias.

Balneário Camboriú

Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, o réveillon reuniu mais de 1 milhão de pessoas, de acordo com a prefeitura. Foram 15 minutos de queimas de fogos, com 16 tipos de explosivos diferentes, lançados de oito balsas.

Cerca de 9 toneladas de material foram queimadas para a apresentação. Não houve shows. Ainda segundo a administração da cidade, não houve registros de ocorrências graves. No trânsito, foram 188 casos como estacionamento irregular e condução de motoristas embriagados. Também ocorreram 47 atendimentos de saúde durante a virada.

A festa ocorreu em meio a fortes chuvas na cidade, que deixaram parte de Balneário alagada nos dias anteriores. Porém, no ano-novo, o tempo ficou firme.

Salvador

Em Salvador, Bahia, a contagem regressiva para 2026 ficou a cargo da cantora Ivete Sangalo, na Arena O Canto da Cidade. Houve apresentações ainda da dupla Jorge e Mateus e de  Xanddy Harmonia. O Festival Virada Salvador 2026 terá cinco dias de duração.

Nos três primeiros, reuniu 550 mil pessoas. A expectativa é que o público total chegue a 2 milhões. Já a queima de fogos foi espalhada pela capital baiana, em 23 pontos. O principal foi na Boca do Rio, com 10 minutos de duração e seis toneladas de fogos. 

Belo Horizonte

Na capital mineira, a Virada da Liberdade reuniu 30 mil pessoas, sendo a maior edição do evento já registrada. Além da queima de fogos, com 5.500 disparos, de acordo com o governo municipal, houve ainda um show com 300 drones, que desenharam símbolos do estado como o queijo, pão de queijo, o estádio Mineirão, montanhas e café. A festa homenageou ainda o cantor Lô Borges, falecido em novembro de 2025. (Com Agência Brasil)

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 02/01/2026 03:55
