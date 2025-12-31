Viajantes embarcaram no último dia do ano para curtir o réveillon

Enquanto alguns se planejam com antecedência para as festas de fim de ano, outros deixam a decisão para a última hora. No Distrito Federal, diversas pessoas embarcaram nesta quarta-feira (31/12) para viagens de réveillon. Alguns previram chegar a tempo da virada, outros provavelmente passarão a meia-noite ainda a caminho do destino final.

O casal de aposentados Eric Ramos, 86, e Maria Helena, 84, está no grupo dos que não dispensam uma boa viagem. Apaixonados por conhecer novos lugares, eles passaram recentemente uma temporada em Boston, nos Estados Unidos, e vieram a Brasília para celebrar o Natal com a irmã de Eric. Para a virada do ano, no entanto, o destino foi a cidade de origem. “Vamos para Anápolis passar a virada na igreja, depois viajaremos para curtir o Rio de Janeiro, em Cabo Frio”, contou Ramos, animado.

O administrador Luciano Souza, 50, deixou para embarcar no último dia do ano. A pressa tinha motivo, ele queria chegar a tempo de passar o réveillon com a família que mora longe. “Trabalhei até ontem, agora vou ver meus parentes em Recife e aproveitar as praias do Nordeste”, revelou.

O fonoaudiólogo Rodoniel Ramos, 42, comprou passagens para Cuiabá para tentar uma nova vida com a família e depois planejam passar uns dias em Rondônia para conhecer o estado. "Não estamos indo para comemorar o ano-novo, vamos passar a virada no ônibus", esclareceu. Ele explicou que em Cuiabá sua profissão é mais valorizada e por isso, vão buscar melhores condições na cidade. “Estamos indo para não voltar. Vou trabalhar e vamos morar lá”.

Para atender a alta demanda de viajantes nos últimos dias do ano, na Rodoviária Interestadual de Brasília, 216 ônibus extras foram programados para atender o período. Segundo a empresa, os destinos mais procurados foram Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Caldas Novas, Unaí, Pirenópolis, Patos de Minas, Boa Vista e Salvador. Enquanto isso, no Aeroporto Internacional JK, 233 novos voos foram incluídos na malha área da capital. A procura principal dos passageiros foi para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador.

A cabeleireira Magnólia Reis, 42, e o filho, Vitor Reis, vão para o Maranhão passar a virada com os familiares. “Vamos passar três semanas lá. Hoje, faremos uma ceia e, depois, devo ir para a igreja com minha mãe”, disse a profissional.

Outros países também foram destino para as comemorações de ano-novo. A família da agente de viagens Lauana Larissa, 40, pegou um voo aos 45 minutos do segundo tempo para celebrar a chegada de 2026 no Panamá. “Pegamos a passagem em cima da hora porque estava mais barata”, explicou. “Vamos passar sete dias aproveitando as praias do caribe em San Blas e também curtindo a cidade”, acrescentou.

