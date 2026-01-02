ANA: Seca se intensifica em 19 estados no mês de novembro

O relatório da ANA aponta, ainda, que em novembro de 2025 oito estados registraram seca em 100% do território: Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A condição de seca se intensificou em 19 estados brasileiros entre os meses de outubro e novembro, avançando para 68% do território nacional, ante 59% do levantamento anterior, aponta relatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A piora ocorreu em Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Houve estabilidade da condição no Amapá, Distrito Federal e Santa Catarina, enquanto no Rio Grande do Sul o fenômeno voltou a ser verificado em novembro. Por outro lado, entre outubro e novembro, houve um abrandamento do fenômeno no Acre, Amazonas, Bahia e Paraná.

O relatório da ANA aponta, ainda, que em novembro de 2025 oito estados registraram seca em 100% do território: Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Nos demais, os porcentuais variaram de 27% a 94%.

Com base no território de cada unidade da Federação acompanhada pela agência reguladora, o Mato Grosso lidera a área total com seca de novembro, seguido por Amazonas, Minas Gerais, Bahia e Pará. No total, entre outubro e novembro, a área com o fenômeno seguiu em cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 68% do território brasileiro.

Segundo a ANA, considerando as cinco regiões geopolíticas acompanhadas no Monitor de Secas em novembro, o Sul teve a condição mais branda do fenômeno, enquanto o Nordeste apresentou a situação mais severa, com 21% de sua área com registro de seca extrema.

No Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste o fenômeno se intensificou nesse período. No Sul, houve abrandamento da seca, enquanto a severidade ficou estável no Norte. Considerando a extensão da área com seca, no Centro-Oeste, Sudeste e Sul a área com seca teve um aumento. Nas regiões Nordeste e Norte, a área com o fenômeno permaneceu estável.

Cantareira

Em relatório, a ANA apontou que o Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, continuará operando na faixa 4 de restrição em janeiro deste ano.

A agência reguladora destaca, ainda, que os reservatórios fecharam dezembro com volume útil de 20,18%, redução de 0,81 ponto porcentual (p.p.) de sua capacidade total. Com isso, a Sabesp continuará utilizando até 23 metros cúbicos por segundo em janeiro.

O Monitor acompanha continuamente o grau de severidade das secas no país com base em indicadores e nos impactos do fenômeno no curto e no longo prazo.Os dados são utilizados para o planejamento e execução de políticas públicas. Segundo a ANA, a metodologia utilizada é baseada em modelos dos Estados Unidos e do México.