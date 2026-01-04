Vídeo: Tromba d’água é registrada em praia do Rio do Janeiro

Uma tromba d’água foi registrada na manhã deste domingo (4/1) na praia de Martim de Sá, em Paraty (RJ). O fenômeno foi filmado por moradores e turistas e permaneceu visível por cerca de dois minutos sobre a superfície do mar.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o “funil de condensação” se estendendo da base de uma nuvem até a água. Segundo relatos, o fenômeno se formou e se desfez em pouco tempo, o que é comum nesse tipo de ocorrência.

Ao Correio, a meteorologista Andrea Ramos explica que a tromba d’água é um fenômeno meteorológico semelhante a um tornado, mas que se forma sobre mares, rios ou lagos. “Ela consiste em um vórtice de ar [espécie de mini-tornado] em rotação intensa que se desenvolve abaixo de nuvens de grande desenvolvimento vertical, como os cumulonimbus [nuvem de tempestade massiva]. O funil visível surge pela condensação do vapor de água dentro da coluna de ar em movimento”, afirma.

Embora geralmente tenham menor intensidade que tornados terrestres, trombas d’água podem representar risco para embarcações devido às fortes rajadas de vento e à turbulência provocada na água.

Assista ao vídeo:

Segundo a meteorologista, esse tipo de fenômeno tende a ocorrer em ambientes com alta umidade, atmosfera instável e presença de nuvens convectivas, especialmente sobre águas quentes. Ventos fracos ou convergentes próximos à superfície também favorecem. “É a combinação de calor, umidade e instabilidade que cria o ambiente ideal para que o funil se forme e se conecte à superfície aquática”, explica.

“São fenômenos de curta duração e pequena escala. Não é possível reconhecê-los com antecedência, o que conseguimos é identificar condições favoráveis por meio de radares e satélites. A confirmação, porém, acontece minutos antes ou durante a formação, quando o funil já começa a ser visível.”

Entre os sinais que podem indicar a formação do fenômeno estão nuvens escuras com base baixa sobre o mar, um funil descendente partindo da nuvem e movimentos circulares na superfície da água. Mudanças súbitas no vento e na temperatura também podem ocorrer.

O fenômeno é relativamente frequente em áreas tropicais e subtropicais, como o litoral brasileiro, sobretudo nos meses mais quentes do ano. Apesar do susto, a orientação da especialista é de manter distância e evitar navegar na área próxima a ele enquanto estiver ativo.