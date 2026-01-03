Homem morre após intoxicação por metanol na Bahia

Morreu, na sexta-feira (2/1), Vinícius Oliveira Vieira, uma das vítimas de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma das sete pessoas intoxicadas por metanol em Ribeira do Pombal, município no interior da Bahia, morreu nesta sexta-feira (2/1). A vítima, identificada como Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, estava internada no Hospital Couto Maia, em Salvador, e não resistiu às complicações decorrentes da intoxicação, confirmou a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Vieira compunha um grupo de sete pessoas hospitalizadas após ingerir bebida alcoólica possivelmente adulterada com metanol. Destas, seis consumiram um drinque à base de vodca durante uma festa de noivado na cidade. Vinícius não participou da cerimônia, mas comprou bebida no mesmo estabelecimento no dia anterior. Ele foi a primeira pessoa a apresentar sintomas.

Em entrevista à TV Bahia, o subsecretário da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Paulo Barbosa, afirmou que comprar as bebidas no mesmo estabelecimento é a única ligação entre Vinícius e as outras seis pessoas intoxicadas.

"O que havia em comum em relação às duas histórias: a do indivíduo que fez consumo isolado e o grupo que estava nessa festividade, é que ambos consumiram a mesma bebida - um determinado tipo de vodca, vendida pelo mesmo distribuidor. Esse foi um elo de ligação entre as duas situações", detalhou.

Além do óbito, quatro pessoas permanecem internadas, duas em Salvador e duas em Ribeira do Pombal, com quadros de saúde variando de estáveis a graves. Entre os internados mais graves estão Edicleia Andrade de Matos, madrasta da noiva, que segue intubada, e Daniele Barbosa do Carmo Matos, prima do noivo.

A Polícia Civil e Vigilância Sanitária investigam as circunstâncias da intoxicação, incluindo a origem e procedência da bebida consumida.

A intoxicação por metanol foi confirmada pela Sesab na quarta-feira (31/12). O laudo pericial, emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), confirmou a presença de metanol em bebidas alcoólicas apreendidas no depósito da cidade e nas amostras de sangue dos hospitalizados. O metanol é uma substância altamente tóxica, capaz de provocar intoxicação grave, lesões severas e risco de morte.

Após a divulgação do resultado, a prefeitura de Ribeira do Pombal determinou a proibição temporária da comercialização e consumo de bebidas alcoólicas destiladas. A proibição segue até o dia 5 de janeiro. A fiscalização do cumprimento da medida está a cargo da Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Guarda Civil. Caso a regra seja desobedecida, podem ser aplicadas interdições cautelares, apreensão e inutilização de produtos, além de sanções previstas em lei.