O que se sabe sobre o desaparecimento de crianças em mata no Maranhão

As buscas pelos irmãos Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4, que desapareceram em Bacabal, no interior do Maranhão, chegaram ao sétimo dia neste sábado (10/1) com uma mudança importante na estratégia. O foco da operação passou a ser uma região de lago, considerada fundamental após um relato decisivo do primo das crianças, Wanderson Kauã, de 8 anos, encontrado com vida na última quarta-feira (7/1).

De acordo com informações divulgadas pelo G1, Wanderson contou aos pais e à psicóloga que o acompanha no hospital que as crianças passaram por um lago durante o trajeto. Segundo o menino, ele teria deixado os dois primos nessa área antes de seguir sozinho em busca de socorro.

Wanderson foi localizado por produtores rurais em uma estrada a cerca de 4 quilômetros do local onde o grupo desapareceu. Ele estava debilitado, com sinais de desorientação e diversas picadas de insetos, indicando que permaneceu por dias exposto em área de mata.

Com o avanço das buscas e a dificuldade do terreno, a força-tarefa foi reforçada na noite de sexta-feira (9). O Exército Brasileiro enviou 26 militares do Batalhão de Infantaria de Selva para atuar em áreas de mata fechada, enquanto 15 policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar passaram a integrar a operação. As equipes utilizam drones com sensores térmicos, helicópteros do Centro Tático Aéreo e cães farejadores para ampliar o alcance das buscas.

As autoridades classificam a área de aproximadamente 15 km² como extremamente inóspita. O local é formado por vegetação densa com espinhos, áreas de pasto e muitos açudes, além de não contar com energia elétrica. Há também riscos adicionais, como a presença de serpentes e armadilhas deixadas por caçadores, o que exige cuidado constante de bombeiros, policiais e voluntários. Durante as operações, já foram encontrados um calção e uma sandália que pertencem às crianças, reforçando a suspeita de que elas passaram pela região.

Além de mais de 300 profissionais das forças de segurança, centenas de voluntários de Bacabal e de cidades vizinhas participam das buscas. Moradores que conhecem bem as trilhas auxiliam na orientação das equipes, enquanto pescadores utilizam embarcações para percorrer trechos do rio Mearim, próximo ao local onde Wanderson foi encontrado. Para dar suporte à operação, a prefeitura de Bacabal montou bases de apoio responsáveis pelo fornecimento de cerca de 1.200 refeições diárias.

As buscas seguem de forma ininterrupta, com as equipes ampliando os perímetros em direção oposta ao ponto onde o primeiro menino foi localizado, conforme informou o comandante da PM-MA, coronel Wallace Amorim, ao G1. "As buscas também contam com drones equipados com câmeras térmicas, usados para tentar localizar as crianças'', ressaltou o Amorim.