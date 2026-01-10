Rio estuda tabelar preços nas praias seguindo modelo de Israel

No Rio de Janeiro, cariocas e turistas lotaram as praias em plena segunda-feira em busca de lazer e alívio para as altas temperaturas: calorão persiste até a virada do ano - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou hoje (10/01) em suas redes sociais que determinou que as secretarias de Ordem Pública e Defesa do Consumidor iniciem um estudo de tabelamento de preços para as praias da cidade. A decisão veio depois que a prefeitura percebeu abuso nos preços nas orlas neste verão. "Temos visto um enorme abuso nos preços exorbitantes praticados por alguns desses comerciantes neste verão", disse.

Segundo Paes, o modelo pode ser baseado no de Tel Aviv, em Israel, que foi compartilhado pelo vereador Flávio Valle (PSD). "Recebi a foto abaixo do vereador Flávio mostrando a experiência das praias de Tel Aviv onde os preços são tabelados pelo município. Para efeitos de comparação: os táxis são uma permissão municipal e a bandeirada é fixada pela prefeitura/poder concedente", explicou Paes.

O prefeito afirmou que gosta de deixar o "livre mercado" agir, mas que diante da situação encontrada nas praias do Rio de Janeiro, "alguma ação terá que ser tomada".

