Brasil vai deixar embaixada da Argentina em Caracas após invasão dos EUA

O Brasil deixará a embaixada da Argentina em Caracas depois de um ano e seis meses representando o país na Venezuela. A saída é realizada após a invasão dos Estados Unidos na Venezuela no sábado passado. Fontes ligadas ao Ministério de Relações Exteriores (MRE) confirmaram ao Correio que já avisaram tanto a Argentina quanto a Venezuela sobre a desocupação do local e o fim da representação.

O Brasil ocupou a embaixada argentina em agosto de 2024 a pedido do presidente Javier Milei. À época, o Brasil também ficou responsável pela custódia dos bens e arquivos, bem como a representação e interesses do país em território venezuelano. A embaixada do Peru também foi assumida pela representação brasileira na época e continua com a representação em Caracas.

"Governo da República Bolivariana da Venezuela e o Governo da República Federativa do Brasil informam que chegaram a acordo para que a custódia dos locais das Missões Diplomáticas da República Argentina e da República do Peru, incluindo seus bens e arquivos, bem como a representação de seus interesses e de seus nacionais em território venezuelano, sejam representadas, a partir de 5 de agosto de 2024, pela Embaixada da República Federativa do Brasil em Caracas", afirmaram em nota na época.

