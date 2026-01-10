InícioPolítica
Diplomacia

Brasil vai deixar embaixada da Argentina em Caracas após invasão dos EUA

Fontes ligadas ao Itamaraty confirmam que os dois países já foram avisados

Palácio do Itamaraty, onde reunião emergencial foi realizada - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
O Brasil deixará a embaixada da Argentina em Caracas depois de um ano e seis meses representando o país na Venezuela. A saída é realizada após a invasão dos Estados Unidos na Venezuela no sábado passado. Fontes ligadas ao Ministério de Relações Exteriores (MRE) confirmaram ao Correio que já avisaram tanto a Argentina quanto a Venezuela sobre a desocupação do local e o fim da representação.

O Brasil ocupou a embaixada argentina em agosto de 2024 a pedido do presidente Javier Milei. À época, o Brasil também ficou responsável pela custódia dos bens e arquivos, bem como a representação e interesses do país em território venezuelano. A embaixada do Peru também foi assumida pela representação brasileira na época e continua com a representação em Caracas.

"Governo da República Bolivariana da Venezuela e o Governo da República Federativa do Brasil informam que chegaram a acordo para que a custódia dos locais das Missões Diplomáticas da República Argentina e da República do Peru, incluindo seus bens e arquivos, bem como a representação de seus interesses e de seus nacionais em território venezuelano, sejam representadas, a partir de 5 de agosto de 2024, pela Embaixada da República Federativa do Brasil em Caracas", afirmaram em nota na época.

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 10/01/2026 16:09
