InícioBrasil
FORÇA-TAREFA

Operação de buscas por crianças no Maranhão ultrapassa 130 horas

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Kauã está bem e colabora com informações importantes para as buscas, com intermédio da família e profissionais de saúde

Operação de buscas por crianças no Maranhão ultrapassa 130 horas, diz secretário - (crédito: Reprodução/SSP-MA)
Operação de buscas por crianças no Maranhão ultrapassa 130 horas, diz secretário - (crédito: Reprodução/SSP-MA)

O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, atualizou o balanço da operação de buscas por duas crianças desaparecidas desde domingo (4/1), no povoado de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, a 250km de São Luís. Os irmãos Ágata Isabelle, 6 anos e Allan Michael, 4, saíram de casa com o primo Wanderson Kauã, 8., que foi  resgatado na quarta-feira (7/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao Correio, o chefe da Segurança Pública afirmou que o trabalho soma 130 horas ininterruptas. A força-tarefa contava com cerca de 200 policiais das forças de segurança. “Hoje, temos entre 400 e 500 pessoas mobilizadas, somando efetivo policial, equipes da prefeitura, voluntários e, agora, o Exército.”

Vinte e dois militares dos Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) do Exército se deslocaram ao município para auxiliar no serviço. Além disso, participam outros 15 policiais do Batalhão Ambiental, vindos de São Luís. “Também houve reforço tecnológico, com a chegada de novos drones”, disse o secretário.

Na mata de Bacabal, policiais, voluntários e Exército buscam por crianças desaparecidas
Na mata de Bacabal, policiais, voluntários e Exército buscam por crianças desaparecidas (foto: Reprodução/Redes sociais)

O Correio conversou com o prefeito do município, Roberto Costa (MDB), que detalhou a região onde as buscas são concentradas. A área é de mata extensa e fechada, com rio, lagos e cercada por fazendas. “São usados drones, helicópteros, cães farejadores. As buscas ocorrem de forma ininterrupta, quase que 24 horas por dia”, afirmou.

Resgate

De acordo com o secretário, Kauã está bem e colabora com informações importantes para as buscas, com intermédio da família e da equipe de apoio médico, que é quem mantém contato direto com ele. “Com base nos relatos apresentados, estamos realizando e, em alguns pontos, refazendo a varredura das áreas indicadas.”

A Polícia Civil do município trabalha com várias linhas de investigação. Os detalhes, no entanto, ainda não foram repassados.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 10/01/2026 17:13 / atualizado em 10/01/2026 17:48
SIGA
x