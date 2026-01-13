Caminhões e máquinas são destruídos em BR no interior de Goiás; veja

Fogo atingiu ao menos 9 veículos e 3 máquinas usados na duplicação da rodovia; Polícia Civil investiga as causas - (crédito: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções destruiu caminhões e máquinas pesadas utilizadas nas obras de duplicação da BR-153, em Uruaçu, no norte de Goiás, na madrugada desta terça-feira (13/1). O fogo atingiu veículos que estavam estacionados no canteiro de obras da rodovia federal e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o CBM-GO, a 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM/Uruaçu) foi acionada durante a madrugada para atender a ocorrência de incêndio em veículos na altura do trecho em obras da BR-153. Ao chegar ao local, a guarnição constatou que 9 caminhões já estavam em fase avançada de queima e que outras 3 máquinas pesadas haviam sido atingidas pelas chamas.

Leia também: Esquema de desvio de emendas é alvo de nova fase de operação da PF

Em nota, os bombeiros afirmaram que duas das máquinas estavam em fogo inicial, enquanto uma terceira permanecia isolada, sem propagação das chamas. Diante do cenário, a equipe iniciou o combate ao incêndio utilizando o reservatório do Auto Bomba Tanque (ABT-46), concentrando os esforços inicialmente nas máquinas pesadas para evitar que o fogo se alastrasse ainda mais.

Após a extinção das chamas nas máquinas, os militares deram continuidade ao combate e ao trabalho de rescaldo nos caminhões destruídos pelo incêndio. Concluída a operação, a área foi deixada sob monitoramento da concessionária Ecovias Araguaia, responsável pelo trecho da rodovia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda conforme o CBM-GO, não foi possível realizar a identificação individual dos veículos atingidos, uma vez que os caminhões e máquinas ficaram severamente danificados pelas chamas.

Investigação

A Polícia Civil de Goiás informou que investiga o caso. Em nota enviada ao Correio, a corporação afirmou que uma equipe esteve no local para diligências iniciais e que aguarda a formalização da ocorrência por parte da empresa responsável pelos veículos incendiados.

A partir desse registro, novas informações deverão ser coletadas para dar continuidade às investigações.

Leia também: O padre que se tornou o primeiro pastor evangélico brasileiro

Até o momento, não há informações sobre feridos, nem sobre as causas do incêndio. A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese e trabalha para apurar se o fogo foi provocado de forma acidental ou criminosa.

A BR-153 é uma das principais rodovias federais que cortam o estado de Goiás e passa por obras de duplicação em diferentes trechos, consideradas estratégicas para o escoamento da produção e a segurança viária na região.