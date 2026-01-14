Mulher é presa ao usar falsos Pix para comprar testes de gravidez

Mulher é presa ao usar comprovantes falsos de Pix para compras em Lagoa da Prata (MG) - (crédito: PCMG/Reprodução)

Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante nessa segunda-feira (12/1) suspeita de aplicar golpes com comprovantes falsos de Pix em estabelecimentos comerciais de Lagoa da Prata (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a investigação começou depois dos representantes de uma loja, localizada no Centro da cidade, procurarem a delegacia para registrar ocorrência. Eles relataram que a suspeita realizou compras nos dias 11 e 12 de janeiro, apresentando comprovantes de pagamento via Pix, que posteriormente se mostraram falsificados.

Diante das informações, policiais civis foram até o endereço onde os produtos haviam sido entregues e localizaram a jovem, que foi presa em flagrante. Segundo a PCMG, a investigada já era conhecida no meio policial por envolvimento em práticas semelhantes.

No local, os agentes apreenderam diversos produtos adquiridos de forma fraudulenta, entre eles piscina inflável, desodorantes, aparelhos de barbear, shampoo, hidratantes, sérum, batatas tipo chips, leite em pó, sabonetes, suplemento alimentar e testes de gravidez.

A mulher foi autuada pelos crimes de estelionato e uso de documento falso, previstos nos artigos 171 e 304 do Código Penal. Depois da conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para apurar a possível prática de outros golpes com o mesmo modo de agir, além da identificação de eventuais novas vítimas. “A suspeita pode ter cometido outros delitos no comércio local. Eventuais vítimas devem procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência”, afirmou o delegado Hans Baia, responsável pelo caso.

