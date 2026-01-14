PF faz buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Master

Mandados de busca e aprensão estão sendo cumpridos em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e familiares dele em São Paulo - (crédito: Divulgação)

A Polícia Federal faz buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e familiares dele nesta quarta-feira (14/1). O objetivo da segunda fase da operação Compliance Zero é apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro — expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Também estão sendo cumpridas medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.

















Segundo a Polícia Federal, as medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.

A operação tem como base as provas colhidas na primeira fase, que apurou suspeitas de irregularidades na operação de venda do Master para o Banco Regional de Brasília (BRB).

1ª fase da operação

Daniel Vorcaro foi preso na primeira fase da operação Compliance Zero, deflagrada em 18 de novembro de 2025. Na ocasião, a PF buscou combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.

Com informações da Agência Estado*

