Fevereiro de 2026 é especial e só vai se repetir em 2037

Fevereiro de 2026 tem despertado curiosidade nas redes sociais por começar exatamente em um domingo e terminar em um sábado, com quatro repetições de dias da semana. Apesar de ser tratado em postagens como um "mês exato" e descrito como um evento raro que só voltaria a acontecer após centenas de anos, a explicação não se sustenta do ponto de vista matemático nem astronômico, segundo o astrônomo Fernando Roig, diretor substituto do Observatório Nacional.

De acordo com publicações que circulam na internet, fevereiro de 2026 seria especial por reunir "os 28 dias do ciclo lunar completo" e por ter uma suposta igualdade perfeita entre os dias da semana, algo que só se repetiria após 823 anos. O texto, com pequenas variações, aparece em diferentes idiomas e costuma ser compartilhado todos os anos em que fevereiro começa em um domingo.

"O problema é que ele mistura conceitos astronômicos e calendários de forma equivocada. Isso não é raro, é apenas uma consequência matemática", explica Roing. O primeiro erro está na distribuição dos dias da semana. Todo fevereiro de um ano não bissexto tem exatamente 28 dias, e como a semana tem sete dias e 28 é divisível por 7, o resultado é sempre o mesmo: quatro domingos, quatro segundas-feiras, quatro terças, e assim por diante.

Outro equívoco recorrente é a associação com o ciclo lunar. Segundo o astrônomo, o chamado mês sinódico, intervalo entre duas luas cheias, não tem 28 dias, mas aproximadamente 29,53 dias. "É impossível um ciclo lunar completo caber dentro de fevereiro. No máximo, pode haver uma coincidência aproximada, mas nunca exata", diz.

O que chama atenção em fevereiro de 2026 é um detalhe do calendário civil, em que o mês começa em um domingo e tem exatamente quatro semanas completas, considerando o padrão de semanas de domingo a sábado. "Esse tipo de fevereiro se repete em intervalos de seis ou 11 anos, dependendo da posição dos anos bissextos", explica. A sequência mais comum é 11 anos, 6, 11, 11, 6, embora não seja totalmente regular. Dessa forma, haverá uma repetição do calendário de 2026 em 2037.

Há ainda outras exceções, como os anos de início de século que não são bissextos, por exemplo 2100, que quebram essa sequência e alteram o padrão de repetição.

Lua chega no dia 1º

Além de começar em um domingo, fevereiro deste ano também terá lua cheia no dia 1º, o que adiciona um elemento curioso ao calendário. Esse tipo de coincidência, porém, segue um padrão astronômico conhecido como ciclo metônico, que ocorre aproximadamente a cada 19 anos. "Isso acontece porque 19 anos solares equivalem, de forma aproximada, a 235 meses lunares", explica Roig.

Mesmo assim, o ciclo metônico não é exato. Para que o início de fevereiro em um domingo coincida novamente com a lua cheia no mesmo dia, é necessário combinar o ciclo solar de 28 anos com o ciclo solar de 19 anos. O resultado leva a intervalos muito maiores, que podem chegar a mais de 500 anos, embora existam repetições em período menores.

"Se observamos bem, cada sequência 11, 6, 11 anos dá um total de 28 anos, o que se conhece como ciclo solar. Ou seja, a cada 28 anos os dias de todos os meses caem exatamente nos mesmos dias da semana. Logo, podemos ter certeza que, daqui a 28 anos, haverá novamente um 1º de fevereiro que cairá em um domingo."

O que é "fevereiro exato"?

Segundo Roig, se o termo for usado para definir um fevereiro que começa em um domingo, tem quatro semanas completas e ainda coincide com lua cheia no primeiro dia, trata-se de algo bastante raro, mas não único nem místico. "Com cálculos precisos, os próximos anos em que isso ocorre são 2189, 2246, 2314, 2493, 2561 e 2618", afirma.

A ideia de que o fenômeno só se repetiria após 823 anos, portanto, não procede. “Esses números variam justamente porque os ciclos astronômicos não são perfeitamente regulares. Em qualquer caso, nenhum de nós vai chegar vivo a 2189. Então, o melhor é apenas aproveitar fevereiro, exato ou não”, explica o astrônomo.