Butantan recruta idosos para testes da vacina contra dengue

Testes têm como objetivo avaliar a segurança da vacinação para pessoas idosas - (crédito: Divulgação/Governo de São Paulo)

O Instituto Butantan começou, nesta terça (13/1), a recrutar voluntários para os ensaios clínicos da vacina da dengue, a Butantan-D. Os testes ocorrem em centros de pesquisa de Porto Alegre e Pelotas (Rio Grande do Sul), e Curitiba (Paraná), com 767 pessoas entre 60 a 79 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Outros 230 adultos entre 40 a 59 anos também participarão como grupo de controle em cinco centros de pesquisa no Rio Grande do Sul e Paraná. Os testes serão feitos ao longo do ano.

A diretora médica do Butantan, Fernanda Boulos, aponta que a faixa etária de maiores de 60 anos é a mais impactada pela dos casos graves de dengue e, por isso, é prioridade na proteção por vacinação.

“Este é o objetivo primordial deste estudo: garantir a segurança para que pessoas entre 60 e 79 anos possam receber a Butantan-DV”, explica.

A baixa prevalência da dengue no Paraná e Rio Grande do Sul e a maior capacidade de controle foram determinantes para a escolha da região Sul como campo de teste, explica o gestor médico de desenvolvimento clínico do Butantan, Érique Miranda.

Ele aponta que regiões com grande parte da população expostas à dengue, como o Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA), foram avaliadas como possibilidade. No entanto, os resultados poderiam ser influenciados pela presença de anticorpos no sangue dos participantes.

Leia também: Empresa brasiliense lança satélite em parceria com escolas públicas

Como vai funcionar?

O recrutamento terá início no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUC-RS), em Porto Alegre. Os interessados preencherão um questionário antes de seguir para a inscrição nos seguintes centros:

Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre)

Núcleo de Pesquisa Clínica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre)

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas

Serviço de Infectologia e Controle de Infecção Hospitalar de Curitiba

Os voluntários precisam estar saudáveis ou com comorbidades sob controle. Um sorteio definirá os idosos que receberão a vacina (690 participantes) ou o placebo (77 participantes). Já no grupo dos adultos, todos os 230 participantes receberão a vacina, sem sorteio para o placebo.

A expectativa do Instituto é de que cada participante tenha que fazer apenas quatro visitas ao centro durante os testes. Érique Miranda explica que a ideia é facilitar a participação das pessoas.

“A primeira visita já é para tomar a vacina, com retorno em 22 dias; depois em 42 dias; e um ano depois da vacinação para a coleta de sangue”, aponta. Ele também afirma que 56 voluntários idosos terão de fazer mais visitas para a coleta de exames que detectam a presença do vírus da dengue no sangue.